Hämeenlinnan seudulla 7 uutta koronatartuntaa – Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehohoidossa on yksi potilas

Sunnuntain aikana Kanta-Hämeessä todettiin 13 uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista seitsemän on Hämeenlinnan ja kuusi Riihimäen seudulta. Yksi tartunta on peräisin ulkomailta ja yksi mahdollisesti toisen maakunnan alueelta. Muut ovat perheen tai muun lähipiirin sisäisiä jatkotartuntoja. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä neljä potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Lisäksi maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on hoidossa yksi koronapotilas. Häsa…