Hämeenlinnassa ei kruisailla tänä kesänä – Linna Cruising perutaan koronaviruksen vuoksi

Elokuun 7.–8. päivä järjestettäväksi suunniteltu autoharrastajien Linna Cruising 2020 -tapahtuma ei toteudu tänä kesänä.

Tapahtuman järjestäjät tiedottivat tiistaina välivuodesta koronaviruksen vuoksi. Tapahtuman järjestäminen tänä vuonna muodostui mahdottomaksi johtuen vallitsevista olosuhteista.

– Emme olisi pystyneet tarjoamaan kävijöillemme terveydellisesti turvallista tapahtumaa, joten kannamme vastuumme pandemian pysäyttämiseksi, tiedottaja Johanna Yli-Risku toteaa tiedotteessa.

Kyseessä on Kantolan tapahtumapuistoon täksi kesäksi suunnitelluista tapahtumista suurin. Viime vuonna tapahtumaan osallistui tapahtumapuiston alueella noin 6 000 henkilöä, ja harrasteautoja puistossa oli tuhatkunta. Tapahtuman näkyvin osuus on ollut pitkä ja paljon yleisöä teiden varsille kerännyt autoletka, joka on kiertänyt Hämeenlinnan seudulla.

Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 6.–8. elokuuta 2021 Kantolan tapahtumapuistossa.