Hämeenlinna hylkää haaveet ilmaisista bussimatkoista – Valtuustoaloite saa kylmää kyytiä

Hämeenlinnan joukkoliikenne on pysymässä maksullisena. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi tiistai-iltana saamansa selvityksen maksuttomuuden vaikutuksista.

Selvityksen mukaan maksuttomuudella olisi niin paljon kielteisiä vaikutuksia, että sille tulisi löytää muita vaihtoehtoja.

Valmistunut selvitys on vastaus valtuustoaloitteeseen, jonka teki puoli vuotta sitten valtuutettu Irma Taavela (vas.). Aloitteen allekirjoittivat myös muut vasemmistoliiton valtuutetut sekä kaksi kristillisdemokraattia ja yksi perussuomalainen.

Ajatus maksuttomasta joukkoliikenteestä on aika ajoin esitetty hämeenlinnalaisessa keskustelussa.

Pian Taavelan aloitteen jälkeen vihreiden valtuustoryhmä julkaisi Hämeen Sanomissa mielipidekirjoituksen, jossa mainittiin muun muassa ”asiakkaalle edullinen tai jopa maksuton joukkoliikennekokeilu”.

Maksutonta joukkoliikennettä ovat pitäneet hyvänä ideana myös esimerkiksi kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesala (sd.) ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana ollut Mika Walkamo.

”Maksuton joukkoliikenne voi tuntua hyvältä idealta”, kirjoittaa lautakunnalle tekemässään selvityksessä kaupungin joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi. Maksuttomuus saa häneltä kylmää kyytiä.

Venesjärvi nostaa vaihtoehdoiksi lippujen hintojen alentamisen, palvelutason parantamisen ja linjaston nopeuttamisen. Ympäristöhyötyjen saaminen edellyttää hänen mukaansa, että näihin vaihtoehtoihin yhdistetään ”aggressiiviset yksityisautoilun vastaiset toimenpiteet”.

Palvelutason ylläpitäminen ja etenkin parantaminen maksaa, ja siihen tarvitaan myös lipputuloja.

Venesjärven mukaan joukkoliikenteestä tulisi saada houkuttelevampi vaihtoehto oman auton käytölle. Hän tukeutuu tutkimuksiin, joiden mukaan matkan hinta ei ole yksityisautoilijalle ratkaiseva tekijä, kun hän miettii autokyydin vaihtamista bussikyytiin. Autoilu kun tulee jo nyt niin paljon joukkoliikennettä kalliimmaksi, mutta se koetaan kuitenkin nopeammaksi ja mukavammaksi.

Joukkoliikenteen ympäristöystävällisyys oli aloitteen yksi tavoite maksuttomuuden, monipuolisuuden ja teknologian soveltamisen ohella.

Aloite ehdotti, että kehittämis- ja suunnittelutyö tuotaisiin valtuuston päätettäväksi tänä vuonna. Myös nuorison maksuton joukkoliikenne haluttiin jo tänä vuonna. Ikääntyneille ilmaiset kyydit olisivat tulleet vuonna 2021 ja kaikille vuonna 2023.

Aloitteessa korostettiin, että joukkoliikennettä kehitettäisiin pitkäjänteisesti ja myös niin, että siirryttäisiin biokaasu- ja sähköbusseihin.

Joukkoliikennekoordinaattori vastaa, että tuo kehitys on menossa. Uusia vähäpäästöisempiä linja-autoja saadaan liikenteeseen kilpailutusten yhteydessä päästöluokkia pisteyttämällä. Ensi kesänä alkaa kulkea kuusi uutta biokaasubussia.

Aloitteen allekirjoittajien kaipaama joukkoliikenteen teknologinen kehitys alkaa näkyä Hämeenlinnassa entistä enemmän myös matkalipuissa.

Waltti-mobiililippuja voi jo nyt ostaa Matkahuollon sovelluksesta, ja alustavia neuvotteluja on käyty samasta systeemistä Onnibus.com:in kanssa. Lähimaksamisen valmistelu etenee myös, kuten sähköinen työsuhdematkalippu ja koululaislippujen saaminen mobiiliin.

Paikallisbussien reaaliaikainen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön kesäkuun alussa. Kilpailutusten hitauden takia systeemi on tosin kokonaan käytössä vasta seitsemän vuoden päästä.

Tänä vuonna valmistuu Hämeenlinnan joukkoliikennesuunnitelma 2030.

Siinä muun muassa selvitetään, kuinka nykyistä linjastoa pitäisi muuttaa ja kuinka ilmastotavoitteet saavutetaan.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Asia palaa sitten vielä valtuustoon.

Ilmainen bussikyyti ei olisi pois liikennöitsijöiden rahapussista, sillä Hämeenlinnan kaupunki saa nykyjärjestelmässä kaikki kaupunkiliikenteen lipputulot ja ostaa palvelut kilpailuttamiltaan yrityksiltä.

Venesjärven selvityksessä ei juurikaan pyöritellä rahasummia. Hän kuitenkin mainitsee, että jos lipputulot jäisivät pois, vaatisi nykyisen palvelutason säilyttäminen Hämeenlinnassa 2,1 miljoonaa euroa lisää.

Elokuussa käyttöön otettava, aikuisten normaalilippua kolmanneksen halvempi opiskelijalippu pienentää lipputuloja 110 000 eurolla.

Korkeintaan 30 lapsen päiväkoti- ja koululaisryhmät pääsevät maksutta busseihin kesäkuun alusta ruuhka-ajan ulkopuolella. HäSa

Moni kunta on luopunut maksuttomuudesta

Joukkoliikennekoordinaattori Venesjärvi tukeutuu selvityksessään muutaman suomalaisen asiantuntijan aiemmin esittämään arvioon maksuttomuuden vaikutuksista ja referoi laajasti Ramboll Sverige AB:n analyysiä eri maiden kaupunkien kokemuksista.

Esimerkiksi Ruotsissa moni maksuttomuutta kokeillut kunta on siirtynyt taas perimään maksuja, kun joukkoliikenteen kustannukset ovat kasvaneet ja kunnan talous on heikentynyt. Muuallakin moni kaupunki on luopunut kokeilusta, esimerkiksi Maarianhamina.

Usein hyväksi esimerkiksi maksuttomuudesta nostetusta Tallinnasta Venesjärvi ei mallia ottaisi. Siellä ilmaisuus ei ole vähentänyt auton käyttöä eikä bussien käyttö ole lisääntynyt kovin paljon, koska jo ennen muutosta vain kahdeksan prosenttia matkustajista maksoi lipustaan täyden hinnan.

Tallinna kustantaa maksuttoman joukkoliikenteensä julkisilla tuilla, korkeammilla pysäköintimaksuilla ja asukkailta perittävillä veroilla.

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan maksuttomuus houkuttelisi busseihin enemmän kävelijöitä ja pyöräilijöitä kuin autoilijoita. Myös ”turha” parin pysäkkivälin pätkämatkustelu lisääntyisi, mikä osaltaan hidastaisi linjoja.