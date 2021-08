Hämeenlinnassa kahdeksan uutta tartuntaa – Lue, oletko liikkunut paikoissa, joissa on voinut altistua koronavirukselle

Kanta-Hämeessä todettiin lauantain 7. elokuuta aikana 12 uutta koronavirustartuntaa. Kahdeksan tartunnoista on Hämeenlinnan seudulta, kolme Riihimäen seudulta ja yksi Forssan seudulta. Tartunnoista puolet on todennäköisin peräisin muualta Suomesta, ja kuudesta oman maakunnan alueella saadusta tartunnasta neljällä potilaalla on tartuntaketju tiedossa, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedottaa. Koronavirustartunnalle on voinut altistua Hämeenlinnassa Vanajantien Tasolounaassa 3.8. kello 11–12, ravintola Pancho…