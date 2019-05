Hämeenlinnassa kaksioiden vuokrat liukuvat alamäkeen – Vuokralainen on nyt kysytty tuote

Hyvän vuokralaisen saaminen yksiöön tai kaksioon vie Hämeenlinnassa nyt selvästi aiempaa pidemmän ajan. Kolmen huoneen kerrostaloasunnon vuokraaminen sen sijaan onnistuu nopeasti.

Kaksioiden vuokrien keskiarvo kääntyi viime vuoden loppupuoliskolla jo selvään 1,2 prosentin laskuun. Samaan aikaan yksiöiden vuokrat nousivat Vuokraovi.comin tilastojen mukaan enää 5,9 prosenttia, kun nousu vuotta aiemmin oli vielä yli 8 prosenttia.

– Yksiön keskivuokra on 530 euroa Hämeenlinnassa, joka on suhteellisen korkea.

Näin kertoo markkinakatsausta laativa yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajista.

Tilanne on sama myös Riihimäellä. Toimitusjohtaja Eine Kuisma-Saario asuntoja myyvästä ja vuokraavasta OP Koti Etelä-Hämeestä toteaa vuokrattavana olevien yksiöiden määrän kasvaneen viime vuosina sekä Riihimäen että Hämeenlinnan alueella.

– Uusia kerrostaloja on valmistunut paljon ja niihin erityisesti yksiöitä ja kaksioita. Uusia yksiöitä kysytään enemmän kuin vanhoja, joiden vuokraaminen vie huomattavasti aiempaa pidemmän ajan, Kuisma-Saario sanoo.

Uusien yksiöiden ja kaksioiden korkeat vuokrat nostavat vuokratason keskiarvoa. Toistaiseksi yksiöiden vuokrat ovat Hämeenlinnassa nousussa, mutta tilanne saattaa Tuomas Viljamaan mukaan muuttua.

– Lahdessa runsas tarjonnan kasvu on kääntänyt yksiöiden vuokrat jo laskuun, vaikka kaupunki on yliopistokaupunki.

Ammattikorkeakoulukaupungeissa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä opiskelijoiden saapuminen ja valmistuminen näkyvät vuokramarkkinoilla, jotka ovat vilkkaimmillaan heinä-syyskuussa ja vuodenvaihteessa.

Riihimäellä vuokrattavana on nyt toukokuussa 160 ja Hämeenlinnassa 400 asuntoa, joista suuri osa on valmistunut vuosina 2017–2019. Oikotien nettisivustolta löytyy Riihimäeltä 40 yksiötä, joista 19 on yli kolme vuotta vanhoja. Hämeenlinnan 122 yksiöstä vastaavasti vanhoja on 47.

Uusien, pienten yksiöiden tarjonta pitää keskivuokrat korkeina sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä. Toisaalta asunnon vuokraajat valitsevat Eine Kuisma-Saarion mukaan hyvin varustellun asunnon, jossa on lasitettu parveke ja astianpesukone.

Eine Kuisma-Saario ja Tuomas Viljamaa kertovat, ettei Kanta-Hämeessä vielä kysytä minikokoisia yksiöitä, joita toistaiseksi ei ole edes tarjolla. Kysyntä saattaa kuitenkin levitä, kun hyvät raideyhteydet tuovat asukkaita pääkaupunkiseudulta.

– Raideyhteys on elintärkeä Hämeenlinnan kehitykselle. Kaupunki on menettänyt asukkaitaan, mutta minä näen tulevaisuuden valoisana. Yhteydet sekä Tampereelle että Helsinkiin houkuttelevat asukkaita, uskoo Tuomas Viljamaa.

Asuminen on tutkijan mukaan nopeassa muutoksessa kaupungistumisen voimistuessa. Nuoret parit asettuvat yhä useammin kanta-kaupungin vuokra-asuntoon, josta ei enää lapsen syntyessä muutetakaan lähiöön väljempään kotiin.

– Ilmiö on yllättänyt kaupungit. Keskikaupungin päiväkodit ja koulut ovat yllättäen liian pieniä, Viljamaa luonnehtii.

Kanta-Hämeessä asumisväljyys ei vielä ole olennaisesti kääntynyt laskuun. Kolmen huoneen ja keittiön asuntojen vuokralaiset löytyvät nyt kymmenen päivää aiempaa nopeammin vain 25 päivässä.