Hämeenlinnassa kiertäneen robottibussin rakentajat palkittiin – Yhtiö lisää työntekijöiden määrää koronasta huolimatta

Gacha-robottibussin rakentaneen Sensible 4 -yrityksen työryhmä on voittanut vuoden 2020 Suomalaisen insinöörityöpalkinnon. Robottibussi on aikaisemmin ollut kokeilussa Hämeenlinnan Visamäen kampuksella viime lokakuussa. Silloin selvitettiin matkustajien tarpeita ja huolia itseohjautuvien busseihin...