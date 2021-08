Hämeenlinnassa kokoontuneiden Vihreiden Emma Kari: Valmistelut on valmisteltu, aika ilmastopäätöksille on riihessä

Vihreille on tärkeää, että budjettiriihessä pidetään kiinni hallituksen sopimasta ilmastotavoitteesta ja siihen liittyvistä päätöksistä. – Valmistelut on valmisteltu, näitä asioita on selvitelty tässä maassa hyvin pitkään. Aika päätöksille on nyt, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari tiedotustilaisuudessa ryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa tiistaina. Luontopääoma pitää ottaa huomioon Tällä hetkellä ei hänen mukaansa ole mitään yhtä tiettyä taikaiskua tai…