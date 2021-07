Hämeenlinnassa kuusi uutta koronavirustartuntaa – Kanta-Hämeessä neljä tartuntaa peräisin ulkomailta

Kanta-Hämeessä todettiin torstain 1. heinäkuuta aikana yhteensä kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Uusista tunnoista neljä on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Riihimäen seudulta. Tartunnoista neljä on peräisin ulkomailta, mutta yksikään niistä ei liity Jalkapallon EM-kisoista palaaviin turisteihin. Kaksi tartuntaa on peräisin Kanta-Hämeen maakunnan sisältä. Näiden tartuntojen lähteet ovat jääneet epäselviksi. Lisäksi kaksi tartuntaa on peräisin…