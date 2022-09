Hämeenlinnassa luento isovihasta – Puhujana dosentti Sarsila, joka on suomentanut 1700-luvulla julkaistun teoksen Suomen onnettomuus

Dosentti, tietokirjailija Juhani Sarsila saapuu keskiviikkoiltana 28. syyskuuta esitelmöimään Hämeen linnan luentosaliin 1700-luvun isovihasta. Kello 17.30 alkava tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Dosentti Sarsila on toimittanut suomenkielisen käännöksen Daniel Jusleniuksen 1700-luvulla latinaksi kirjoittamasta teoksesta Suomen onnettomuus – De miseriis Fennorum. Teoksen julkaisi vuonna 2021 kirjana Suomalaisuuden Liitto, joka on myös Hämeenlinnan luennon järjestäjä...