Hämeenlinnassa voi hypätä robottibussin kyytiin – Nyt yritetään selvittää, mikä kuskittomassa kyydissä pelottaa

Gacha-robottibussi aloittaa liikennöinnin Hämeenlinnan Visamäen kampuksella tiistaina 8. lokakuuta.

Kyseessä on Sensible Oy:n toteuttama pilotti, joka kestää lokakuun loppuun. Automaattibussikokeilussa on mukana myös Hämeen ammattikorkeakoulu.

– Pilotin fokus on siinä, että haluamme tutkia, miten tällainen liikkumispalvelu voisi toimia viimeisen mailin haasteessa ratkaisuna, Sensible oy:n toimitusjohtaja Harri Santamala kertoo.

Alun perin pilottiajojen piti alkaa Hämeenlinnassa jo elokuussa. Santamalan mukaan tärkein syy ajankohdan siirtymiseen oli, että busseilla oli edessään iso akkuhuolto, joka olisi keskeyttänyt elokuussa aloitetun pilotin.

– Alkuperäinen ajankohta oli myös aikaan, jolloin opiskelijat eivät olisi olleet vielä paikalla. Tätä tehdään ympärivuotiseen käyttöön, joten nyt sääkin on vähän huonompi.

Reilun kilometrin lenkki kampuksella

Itseohjautuva sähköbussi kiertää Visamäessä 1,4 kilometrin lenkkiä tiistaista torstaihin kello 10-12 ja 13-15. Matkustajat voivat nousta ilmaiseen koekyytiin viideltä eri pysäkiltä.

Vaikka bussi kulkee ilman kuskia, eivät matkustajat taita matkaa vielä omin nokkinensa.

Bussissa on Santamalan mukaan kaksi insinööriä, joista toinen seuraa dataa tietokoneelta ja toinen vahtii liikennettä. He myös vastailevat matkustajien kysymyksiin.

– Kuka vaan, joka alueella liikkuu bussin ajoaikoina, voi käyttää bussia. Päivitämme nettisivuille viikoittain ajantasaista tietoa, milloin bussi liikkuu.

Matkustajat pitää saada tylsistymään

Santamalan mukaan pilottikuukauden aikana testataan ja kehitetään teknologiaa. Samalla halutaan oppia ymmärtämään matkustajien tarpeita ja huolia itseohjautuvan robottibussia kohtaan.

– Teknologia ja matkustajien tarpeet kulkevat käsikädessä. Haluamme ymmärtää, miten robottibussin pitäisi liikkua ja toimia, että ihmiset oikeassa elämässä sitä käyttäisivät.

Mikä robottibussin käytössä ihmisiä eniten pelottaa?

– Jos osaisin tuohon vastata, meidän ei tarvitsisi siihen keskittyä. Yritämme ymmärtää, mitkä asiat tuovat turvallisuuden tunteen, kun hypätään kuskittoman auton kyytiin.

Santamala korostaa, että turvallisuus on tärkein asia, mistä heidän pitää huolehtia ja jota tulee koko ajan parantaa.

– Olemme onnistuneet, kun matkustajat nousevat kyytiin uudemman kerran tai kun he tylsistyvät bussin kyydissä niin, että kaivavat kännykät esiin. Silloin itse kyytiin ei enää kiinnitetä huomiota.

Koeajojen aikana yritys kerää kaiken mahdollisen tiedon. Käyttäjät voivat myös halutessaan vastata lyhyeen kyselyyn anonyymisti kyydin jälkeen.

Pilottikuukauden aikana käyttäjien ja kaupunkien kanssa kerätty data käydään läpi järjestelmäkehityksessä ja robottibussit viedään kaupalliselle tasolle.

Yrityksen tavoitteena on saada autonomiset bussit osaksi julkista liikennettä vuonna 2021.

Se liikennöivätkö robottibussit Hämeenlinnan joukkoliikenteessä, nähdään tulevaisuudessa.

– Katsomme vahvasti Hämeenlinnan suuntaan, kun (täällä) on haluttu olla mukana viemässä kehitystä eteenpäin. Meidän korviimme kuulostaa siltä, että halukkuutta ja tarvetta on. HÄSA.

