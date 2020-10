Hämeenlinnassakin toimivaan psykoterapiakeskukseen tehty tietomurto – asiakastietoja viety

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi, yhtiö kertoo tiedotteessa. Joidenkin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on yhtiön mukaan varastettu. Marraskuun 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot eivät tämänhetkisen tiedon mukaan ole vaarantuneet....

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi, yhtiö kertoo tiedotteessa. Joidenkin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on yhtiön mukaan varastettu. Marraskuun 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot eivät tämänhetkisen tiedon mukaan ole vaarantuneet. Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehti kertoo nähneensä verkossa julkistettuja väitettyjä potilastietoja, jotka ovat olleet luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia, ja niissä on näkynyt asiakkaan nimi. Psykoterapiakeskus Vastaamo…