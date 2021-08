Helsingin hienostoravintoloissa kokannut Miika Keskitalo tekee tänä viikonloppuna paluun kotikaupunkiinsa - Verkatehtaalla aloittaa uusi fine dining -ravintola

Hämeenlinnalaiset kokkiystävykset tekevät töitä sen eteen, että Hämeenlinna tunnettaisiin jatkossa oikeana ruokakaupunkina Porvoon, Turun ja Tampereen tapaan. Lauantaina elokuun 14. päivänä ovensa avaa uusi laaturavintola Verkatehtaalla. Myös kaupungin muut ravintolat otetaan mukaan yhteisiin markkinointiponnistuksiin. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Hämeen Sanomissa kesäkuussa.

Verkatehtaankujalla kaikuu tyytyväinen hyrinä. Neljä lapsuudesta asti toisensa tuntenutta hämeenlinnalaista kokkia on uuden edessä.

He ovat tosissaan tekemässä Hämeenlinnasta ravintolakaupunkia isolla ärrällä.

Alun perin se oli Joakim Parkkosen ja Can Mesen unelma, jonka kaverukset sanoivat ääneen laskettelumatkalla Lapissa nelisen vuotta sitten.

He halusivat luoda Hämeenlinnaan ihan uudenlaisen ravintolakulttuurin.

Tuolloin he olivat perustamassa ravintola Uomaa. Alusta asti oli kuitenkin selvää, etteivät he tyytyisi vain yhteen paikkaan vaan asettaisivat tavoitteeksi jotain enemmän.

Korona-aika ei ole suunnitelmia latistanut, päinvastoin. On ollut aikaa suunnitella suuria.

Yksi askel eteenpäin otetaan lauantaina 14. elokuuta, kun Parkkonen ja Mese, Matias Pyykkö sekä Hämeenlinnaan palaava huippukeittiömestari Miika Keskitalo avaavat kaupunkiin uuden fine dining -ravintolan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Verkatehtaalle puhdasta fine diningia

Ravinteli Vintti nousee Verkatehtaalle vanhan, koronavuotena toimintansa lopettaneen Verkan paikalle.

Uusiksi meni paitsi keittiö, myös koko sisustus ja sisäänkäynti. Vanhojen kierreportaiden sijaan ylös tehdasrakennuksen kolmanteen kerrokseen kuljetaan tätä nykyä hissillä.

42-paikkaisesta ravintolasta ja sen 10-paikkaisesta cocktaibaarista tulee yrittäjien omien sanojen mukaan ”elämys kaikille aisteille”. Tavoitteena on nostaa rima Uomaan verrattuna vielä selvästi korkeammalle.

– Haluamme täyttää kaivatun tähtiravintolan aukon Hämeenlinnassa. Tarjoamme puhdasta finediningia, mutta ilman jäykkää pönötystä lämminhenkisessä ympäristössä, Parkkonen lupaa.

Michelin-ravintolasta Hämeenlinnaan

Kunnianhimosta kertoo uuteen paikkaan valitun keittiömestarin nimi. Hämeenlinnalaiset muistavat Miika Keskitalon Katisten kartanon taitavana kokkina, joka sai kannuksensa Oula Hännisen opissa 2010-luvun alussa.

Sittemmin Keskitalo on viihtynyt Helsingin huippuravintoloissa, muun muassa Michelin-tähdellä palkitun Olon sisäpihalla sijaitsevan Olo Garden -ravintolan vuoromestarina.

Hän olis myös yksi Vuoden kokki 2021 -kilpailun semifinalisteista.

Mikä sai hyvässä nosteessa olevan Keskitalon palaamaan synnyinsijoilleen Hämeenlinnaan?

– Kun kuulin tästä ideasta, innostuin heti. Ei minua tarvinnut houkutella, ehdotin itse itseäni tähän tehtävään, hän nauraa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ravintolakriitikot tervetulleita Hämeenlinnaan

Keskitalo kertoo haluavansa tuoda Vintin pitkissä illallismenuissa esiin suomalaista luontoa esimerkiksi itse kasvatettujen kasvisten ja lähialueen kalastajilta ja metsästäjiltä hankittujen raaka-aineiden kautta.

Hänen toinen innoittajansa on Japani, jonka tekniikoita hän aikoo hyödyntää fuusiokeittiössään.

– Vaikkapa chawanmushia eli pehmeää japanilaista munavanukasta Vanajan kuhan kera tai sashimeja suomalaisilla täkyillä. Toisaalta olen hurahtanut myös ranskalaisiin leivoksiin, joten en rajoitu mihinkään yksittäiseen ruokakulttuuriin.

Keittiöön hankitaan savustuskaappia, kamado-grilliä ja muuta uutta tekniikkaa, joka mahdollistaa vaikkapa erilaisten jäiden ja 600-asteisten hiilien käytön ruoanvalmistuksessa.

Keskitalo kieltää unelmoivansa Michelin-tähdistä, mutta ravintolakriitikot ovat toki tervetulleita myös Hämeenlinnaan.

– Olisi hienoa sijoittua ensi vuonna vaikkapa ravintola-ammattilaisten Viisi tähteä -julkaisun 50 parhaan ravintolan listalle.

Ravintoloita myös Hämeenlinnan ulkopuolelle?

Parkkosen tähän asti luotsaama Uoman keittiö siirtyy uudistuksessa keittiömestari Elias Heinosen ja Matias Pyykön vastuulle. Sen konseptia on jo muutettu kortteliravintolan suuntaan.

– Tarjolla on viikoittain vaihtuva menu, josta asiakkaat voivat valita halutessaan myös yksittäisiä annoksia.

Can Mese, yksi Uomaa ja Ravinteli Vinttiä pyörittävän yhtiön omistajista, näkee mielessään jo uusiakin aluevaltauksia.

– Nyt eletään unelmaa ja mennään samalla kovaa eteenpäin. Paikkoja tulee vielä lisääkin, todennäköisesti myös Hämeenlinnan ulkopuolelta, hän paljastaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Asiakkaita tavoitellaan myös kaupungin ulkopuolelta

Epäilevät tuomaat saattaisivat uumoilla, ettei pelkkiä illallismenuita ja arkipäivisin kokouspalveluja tarjoileva fine dining -ravintola kannata Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa.

Vintin väki vastaa suoraan, ettei konseptia olekaan suunniteltu pelkästään paikallisille.

– Tästä tulee Uomaa kalliimpi paikka, mutta ei niin kallis kuin ravintolat Helsingin keskustassa. Tavoittelemme siis asiakkaita aina pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta asti. Olisi hienoa, jos Hämeenlinna tunnettaisiin jostakin muustakin kuin siitä, että sen ohi pääsee nopeasti.

Hämeenlinnaan avattu kunnianhimoisia ravintoloita

Nyt tullaan siihen kaverusten ideaan Hämeenlinnasta kulinaristien mekkana. Parkkonen maalaa silmien eteen uuden Aistien Hämeenlinna -brändin, jota tekemässä olisi joukko hämeenlinnalaisia ravintola-alan vaikuttajia.

Kaupunkiin on avattu lukuisia kiinnostavia ja kunnianhimoisia kannattavia ravintoloita.

– On Nordic Smokeryä, juuri tähän päivään uudistettua Piparkakkutaloa sekä tietysti Vanajanlinna. On edustavia olut- ja viiniravintoloita, dieettiravintolaa ja rantojen kivoja baareja. Klubipuolella Suisto on hyvä esimerkki sitkeydestä, joka kantaa varmasti vielä pitkälle, Parkkonen luettelee onnistuneita esimerkkejä.

Uusimpana hän nostaa esiin Michelin-kokki Aki Kinnusen Miller’s BBQ -ravintolan Kruununmyllyssä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Yhdessä muiden kaupunkien tarjontaa vastaan

Joakim Parkkonen ei pidä Hämeenlinnan muita ravintoloitsijoita kilpailijoina vaan potentiaalisina yhteistyökumppaneina.

Hän näkisi Hämeenlinnan koko ravintolatarjonnan mieluusti koottuna yhden yhteisen verkkoalustan alle. Yhteinen markkinointi yhdistettynä majoituspalveluihin ja kaupungin elämyksiin toisi ruokamatkailijoita kaupunkiin.

– Ei siis kilpailtaisi kaupungin sisällä vaan yhdessä muiden kaupunkien tarjontaa vastaan. Ei Turun tai Porvoon ruokakaupunkimaine syntynyt yhden ravintolan ympärille vaan useamman paikan yhteistyönä.

Parkkosen mukaan hyvähenkistä keskustelua aiheesta on jo käyty hämeenlinnalaisten yrittäjien kesken. Tavoitteena on päästä tositoimiin jo loppuvuoden aikana.