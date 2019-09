Hämeenlinnasta ponnistanut CAP-Group osti raskaan liikenteen kouluttajan

Kuljettajakoulutusketju CAP-Group on ostanut enemmistöosuuden kuopiolaisesta raskaan liikenteen kuljettajakoulutukseen erikoistuneesta Trafficasta.

CAP-Group on Hämeenlinnaan perustettu autokouluyritys, joka on laajentunut valtakunnalliseksi. Sillä on nyt toimintaa sadalla paikkakunnalla. Runsas kaksi vuotta sitten se siirsi pääkonttorinsa ja kotipaikkansa Hämeenlinnasta Vantaalle.

Traffica on kuopiolainen yritys, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea. Se myy kuljettajakoulutusta erityisesti liikenteen ja logistiikan yrityksille.

CAP-Groupin kuluvan vuoden liikevaihtotavoite on 30 miljoonaa euroa.

Traffican liikevaihto oli viime vuoden helmikuussa päättyneellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa. Tulosta se teki lähes puoli miljoonaa euroa.

CAP-Groupin toimitusjohtaja Pekka Kari perustelee yrityksen tiedotteessa kauppaa lukuisilla synergiaeduilla. Kauppa tukee samalla yrityksen pitkään jatkunutta kasvua.

CAP on kehittänyt omaa henkilöautosimulaattoria autokoulun liiketoimintaan ja on laajentamassa samaa konseptia nyt raskaan luokan korttiluokkiin.