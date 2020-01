Hämeenmaan pitkäaikainen puheenjohtaja sivuun – Maija-Liisa Lindqvistillä ei luottamustehtäviä S-ryhmässä

Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston erittäin pitkäaikainen puheenjohtaja Maija-Liisa Lindqvist on jättänyt luottamustehtävänsä S-ryhmässä.

Hämeenmaan hallintoneuvosto valitsi tiistaina uudeksi puheenjohtajakseen heinolalaisen toimitusjohtajan Jarkko Rautaojan.

– Minua ei enää voitu valita hallintoneuvoston jäseneksi. Osuuskunnan säännöissä on 68 vuoden ikäpykälä, Lindqvist kertoo.

Lindqvist on toiminut keskeisissä luottamustehtävissä myös SOK:n hallintoneuvostossa. Hän on muun muassa edustanut SOK:ta kansainvälisissä kokouksissa ja kuulunut ryhmään, joka on valinnut S-ryhmälle uutta pääjohtajaa.

– Olen ollut S-ryhmän luottamustehtävissä 35 vuotta. Hämeenmaan hallintoneuvoston puheenjohtajana toimin 23 vuotta.

– Ehkä olen hoitanut ihan hyvin tehtäviä, koska minut on valittu uudelleen, Lindqvist arvioi.

Lindqvist kertoo jättäytyneensä pois SOK:n hallintoneuvostosta jo vuonna 2017, koska hän halusi seuraajansa Jarkko Rautaojan hallintoneuvostoon ”oppimaan”. Hänen mukaansa vetäytyminen hallintoneuvoston puheenjohtajistosta teki myös Hämeenmaan nykyiselle toimitusjohtajalle Olli Vormistolle tilaa SOK:n hallitukseen.

– Hallintoneuvoston puheenjohtajisto on puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen kokouksissa. Kirjoittamaton sääntö on, että hallituksen kokouksissa ei ole samasta osuuskaupasta kuin yksi henkilö, Lindqvist sanoo.