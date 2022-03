Hämeensaareen ollaan tekemässä tapahtumia täynnä olevaa kesäkatua, joka aukeaa toukokuussa

Hämeenlinnan kaupunki on avaamassa Hämeensaareen kaikille kaupunkilaisille tarkoitettua kesäkatua. Kadun on tarkoitus tuoda alueelle aina skeittiparkilta uimarannalle palveluita ja toimintaa yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kesäkatu on osa kestävä kaupunki –hanketta, jolle on myönnetty ympäristöministeriön tukea. Hanke luo uusia kulttuurisen tekemisen paikkoja julkisiin tiloihin sekä tuo nuorille runsaasti tapahtumia ja toimintaa alueelle. Hämeenlinnan kaupungin puolesta...

