Hämeensaaren kelluvasta ravintolasta tehdään pian vuokrasopimus – Rakentamaan ehkä vuoden sisällä

Kelluvaa ravintolaa saunoineen ja uima-altaineen Engelinrantaan jo vuosia suunnitellut Bluet Oy kirjoittaa vuokrasopimuksen alueesta kaupungin kanssa vielä tässä kuussa.

– Haluamme varmistaa, että hanke pysyy käynnissä. Tämä on myös lupaus kaupungille ja aikanaan toimintaa pyörittävälle yritykselle, että suunnittelu jatkuu ja pidämme tästä kiinni, sanoo vantaalaisen Bluetin toimitusjohtaja Tytti Sirola.

Yhtiö allekirjoittaa vuokrasopimuksen, vaikka neuvottelut tulevan ravintolan pyörittäjän kanssa jäivät koronan jalkoihin.

– Meillä on pari vaihtoehtoa on jäljellä. Juuri ennen koronaepidemian alkua tuli yksi uusikin kiinnostunut.

– Jouduimme ottamaan aikalisän, mutta asiaan palataan heti kun mahdollista. Ymmärrämme, että kaikki ravintola-alalla keskittyvät nyt pitämään nykyisen toimintansa hengissä.

Sirola toivoo saavansa neuvoteltua sopimuksen ravintolaoperaattorin kanssa vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

Kiinnostuneet yritykset ovat olleet Sirolan mukaan valtakunnallisia, paikallisia ja pääkaupunkiseudulla toimivia.

Vesilupa antaa aikaa vielä vuoden

Hanke tuli ensimmäisen kerran julki vajaa neljä vuotta sitten. Rakentamisen aikataulu on siirtynyt jo ennen koronaa pariin kertaan.

Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle vesiluvan vuosi sitten. Toteutus on aloitettava kahden vuoden kuluessa luvan voimaantulohetkestä, eli aikaa on tasan vuosi. Olennaisilta osiltaan hanke on toteutettava kuudessa vuodessa.

– Jos käy niin, että tarvitaan jatkoaikaa, niin sitten haemme sitä. Korona olisi tietysti hyvä syy, mutta luotamme siihen, että pääsemme rakentamaan vuoden sisällä.

Laituri- ja allasalueen pituus on lupamääräyksissä 57,5 metriä ja leveys 20 metriä. Vanajavedessä kelluva rakenne tulisi betoniponttonien päälle. Ne ankkuroidaan paikalleen Vanajaveden pohjaan.

Sauna, uima-altaat ja vesiurheilu mukana

Myös se on elänyt, mitä kaikkea kelluvalle laiturirakennelmalle tulisi.

– Lopullinen suunnitelma muokataan sitten toiminnan pyörittäjän kanssa. Rakennuslupaa haettaessa sen pitää olla selvillä, Sirola sanoo.

Hanke toteutetaan todennäköisimmin vaiheittain. Tämä myös madaltanee yrittäjän kynnystä. Sauna ja uima-altaat ovat yhä suunnitelmissa, mutta niistä päättää lopulta operaattori.

Vesiurheiluun liittyvä toiminta, kuten kanoottien ja sup-lautojen vuokraus, on myös yhä mukana.

– Järvimaisema on upea ja lahti suojaisa, joten se antaa tuollaiselle hyvät mahdollisuudet.

Bluet on ideoinut paikalle myös kelluvan esiintymislavan, vaikkapa bändejä varten. Se mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen rantapuistossa.

Kaupungille vuokratuloa noin 40 000 euroa vuodessa

Kaupunki on valmis vuokraamaan 1 150 neliömetrin alueen. Vuokrasopimuksen käsittelee kaupunginhallitus.

Kaupunki hankki kahdelta konsultilta arviot alueen markkinavuokran määrittämiseksi. Vuokraksi on tulossa noiden arvioiden keskiarvo, 3 375 euroa kuukaudessa. Kaupunki saisi siis vuokratuloa vuodessa 40 500 euroa.

Vuokrasopimus ulottuisi vuoden 2030 loppuun.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sanoo, että kaupunki on edelleen sitoutunut hankkeeseen, kun kilpailevaakaan ei ole ilmaantunut.

– Tämä on mielenkiintoinen hanke. Toivottavasti se etenee. Keskeinen kysymys on varmasti yrittäjän löytyminen.

Vaikka vesilupa haettiin aluehallintovirastosta kaupungin nimiin, se ei tarkoita, että kaupunki olisi hankkeessa mukana myös jotenkin muuten kuin alueen vuokraajana. HäSa

