Sitwakecrew-järjestö esitteli sunnuntaina Hämeensaaressa sitwake-lajia. Kyseessä on wakeboardingin eli vesilautailun muoto, jossa laudalla liikutaan istuen. Vesilautailu on samantapainen laji kuin vesihiihto, mutta liikkumisvälineenä toimii lumilaudan tyylinen lauta. Hämeensaaressa liikutaan sähköavusteista rataa pitkin, mutta lajia on mahdollista harrastaa myös veneen perässä vetämällä. Radalla voi myös ylittää erilaisia esteitä ja hyppyreitä. Hämeenlinnassa oli sunnuntaina varattu kokeilumahdollisuus viidelle,...