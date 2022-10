Hämeessä yli 2000 tilapäistä suojelua hakenutta ukrainalaista, nyt myös venäläisiä turvapaikanhakijoita on ilmaantunut

Maahanmuuttoviraston mukaan venäläisten tekemiä hakemuksia on jätetty erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti liikekannallepanosta.

Hämeen poliisi on saanut tähän mennessä noin 2100 tilapäisen suojelun hakemusta ukrainalaisilta. Ulkomaalaistutkinnasta vastaava rikoskomisario Jyrki Salmi kertoo, että kevään jälkeen toista piikkiä saapumismäärissä ei ole tullut, vaan saapuvien ukrainalaisten määrä on tasaisesti vähentynyt.

Sen sijaan hakijoiden profiili on muuttunut keväästä.

– Aiemmin tuli lähinnä naisia ja lapsia. Nyt tulee myös miehiä, Salmi kertoo.

Valtakunnallisesti Maahanmuuttovirasto on saanut 2.10.2022 mennessä ukrainalaisilta yhteensä 40 291 tilapäisen suojelun hakemusta. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Sen tarkoituksena on tarjota nopeasti suojelua rajatulle joukolle.

Myös venäläisiä turvapaikanhakijoita on ilmoittautunut Hämeen poliisille tavanomaista enemmän. Salmen mukaan heitä on saapunut erityisesti sen jälkeen, kun Suomen ja Venäjän raja päätettiin sulkea lomamatkailijoilta.

– Muutamia kymmeniä venäläisiä turvapaikanhakijoita on nyt saapunut, hän kertoo.

