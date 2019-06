HAMK Bio mukaan tutkimaan tekoälyn avulla maaseutualueiden kehittymistä – Kansainvälinen Horizon 2020 -hanke käynnistyy

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikkö on mukana kesäkuussa käynnistyvässä Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural) -hankkeessa. Hanke on kolmivuotinen ja Horizon 2020 -rahoitteinen.

Horizon 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista huipputason tiedettä.

PoliRural-hankkeessa selvitetään nykyisten politiikkatoimien vaikuttavuutta maaseutualueiden kehittymiseen.

Hankkeessa hyödynnetään tekoälyn avulla toteutettavaa tekstinlouhintaa, jolla arvioidaan aiempien ja suunniteltujen politiikkatoimien vaikuttavuutta ja laaditaan skenaarioita tulevaisuuden kehityssuunnista.

Tavoitteena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksentekemisen tueksi eri hallinnon tasoille niin, että maaseutualueiden tulevaisuuden haasteisiin ollaan valmiimpia vastaamaan.