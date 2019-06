Hamk mukaan avoimeen koodarikoulutukseen – “Viiden oppilaitoksen koulutus vastaa alan osaajapulaan”

Viisi ammattikorkeakoulua aloittaa yhteisen, kaikille maksuttoman ja avoimen koodarikoulutuksen, jonka toivotaan vastaavan ohjelmistoalan osaapulaan.

AMKoodari-koulutuskokonaisuuden tuottaa Haaga-Helian, Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk), Laurean, Metropolian ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteenliittymä.

Koulutuksen tiedotetaan olevan startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella tai täyspäiväisenä opiskelijana.

Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta. Aiempaa koodauskokemusta ei tarvita.

Koulutus tarjoaa koodausosaamista monenlaisiin tarpeisiin: esimerkiksi verkkosivujen ja verkkokauppojen perustamiseen, taloushallinnon makrojen rakentamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja analytiikkaan sekä ohjelmointiosaamisen täydentämiseen.

Opintoja tarjotaan pääosin verkossa, joten opiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutettava voi valita virtuaalikursseja ja lähiopetusta suomeksi ja englanniksi. Osan kursseista voi aloittaa milloin vain, osa on ajoitettu korkeakoulujen lukukausille. Kursseja on tarjolla seitsemään koulutusmoduuliin, joista voi valita yhden tai useamman. Vaihtoehtoisesti valittavana on myös yksittäisiä kursseja. Koulutustarjonta kattaa keskeiset ohjelmistotuotannon osa-alueet.

Lisätietoja koulutuksesta löytyy verkkosivulta amkoodari.fi.