HAMK nostaa sateenkaariliput kaikkien kampusten salkoihin – “Arvoja, joiden puolesta haluamme liputtaa”

Idea prideliputuksesta lähti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostosta, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä .

– Neuvostossa käytiin keskustelua siitä, mikä on ammattikorkeakoulujen kanta asiaan. Tuntui luontevalta lähteä mukaan, koska haluamme olla yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana.

HAMK liputtaa pride-viikolla kaikilla kampuksillaan. Ahokallio-Leppälän mukaan oli itsestäänselvyys, että prideliput vedetään salkoon kaikilla kampuksilla – ei vain suurimmilla.

– Nämä ovat arvoja, joiden puolesta haluamme liputtaa.

Tähän mennessä palaute liputuspäätöksestä on ollut pääosin positiivista.

– Aina on toki niitäkin, jotka ajattelevat toisella tavalla.

Lue myös: Suomen suurin sateenkaarilippu nousee Riihimäelle – Pride-viikkoa vietetään samaan aikaan Helsingin kanssa

Liputuksen päätarkoituksena on tuoda esiin, että HAMKiin voi tulla kuka tahansa, juuri sellaisena kuin on. Konkreettisia toimia on Ahokallio-Leppälän mukaan toteutettu vasta vähän.

– Olemme kiinnittäneet huomiota kielenkäyttöön ja ohjeistaneet henkilöstöä korrektiin, arvostavaan sekä tasa-arvoiseen kommunikointiin. Olemme vasta alkuvaiheessa, mutta pyrimme koko ajan parantamaan tilannetta, jotta kaikki opiskelijat kokisivat opiskeluympäristönsä turvalliseksi.

Liputuksen lisäksi HAMKilla ei ole muuta pride-viikkoon liittyvää toimintaa tai tapahtumia.

– Tämä on sellaista aikaa, että opiskelijat ovat lähteneet jo lomille.

Opiskelijoiden etuja ja oikeuksia Hämeen ammattikorkeakoulussa valvoo ja edistää opiskelijakunta HAMKO.

Opiskelijakunnassa on häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut tai havainnut häirintää opiskeluympäristössään.

HAMKOn häirintäyhdyshenkilö Lasse Vilmi kertoo, että heille on tullut yksittäisiä yhteydenottoja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvilta opiskelijoita.

– Yhteydenotot on käsitelty luottamuksellisesti asianosaisten kanssa. Opiskelijaa ohjataan ja opastetaan ottamaan yhteyttä asianmukaisiin palveluihin ja viranomaisiin, jos hän niin haluaa.

Vararehtori Ahokallio-Leppälä kertoo HAMKin myös teettävän vuosittain opiskelijoiden hyvinvointikyselyn.

– Mitään isompaa ongelmaa ei sen kautta ole toistaiseksi tullut ilmi.

Opiskelijakunta listaa tärkeiksi arvoikseen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden.

– Koska nämä asiat ovat meille tärkeitä, toivomme aina palautetta toimintatavoistamme mikäli niissä esiintyy kehitettävää, Vilmi sanoo.

Vilmi kertoo, että HAMKOssa häirintäyhdyshenkilöiksi on nimetty nais- ja miestoimijat, jotta opiskelijan kynnys ottaa yhteyttä häirintätapauksissa olisi mahdollisimman matala. Lisäksi viestinnässä pyritään huomioimaan monimuotoisuus niin viestinnän sisällöissä kuin sanavalinnoissakin.

– Tuutorikoulutukseen ilmoittautuessaan sukupuolekseen voi ilmoittaa myös muun kuin mies tai nainen.

Liput nostetaan kampuksilla salkoon maanantaiaamuna ja otetaan pois perjantai-iltapäivänä.

– Yhteiskunnallisena toimijana haluamme tässä asiassa olla etunenässä, Ahokallio-Leppälä toteaa.

Sateenkaariliput liehuvat Hämeenlinnan, Forssan, Mustialan, Valkeakosken, Riihimäen, Lepaan ja Evon kampuksilla. HäSa

Lue myös: Suomen suurin sateenkaarilippu nousee Riihimäelle – Pride-viikkoa vietetään samaan aikaan Helsingin kanssa