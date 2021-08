Hamkiin voi vielä hakea syksyksi opiskelemaan - Lisähaku päättyy keskiviikkona

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) kesähaku on auki vielä huomenna keskiviikkona.

Kesähaussa voi hakea kevään yhteishauissa täyttämättä jääneisiin paikkoihin. Opintoihin voi päästä kiinni myös avoimien korkeakouluopintojen, polkuopintojen, osaajakoulutusten sekä korkeakouludiplomien kautta.

Kesähaussa on avoinna viisi koulutusta.

Täysipäiväisinä päiväopiskeluina Hämeenlinnassa järjestetään koulutukset älykäs ja kestävä muotoilu (artenomi) sekä Smart and Sustainable Design (Bachelor of Culture and Arts). Forssan seudulla voi vielä hakea hevosalan liiketoiminnan tradenomikoulutukseen (monitoimitoteutus) sekä tieto- ja viestintätekniikan biotalousinsinöörikoulutukseen (päivätoteutus).

Monimuotototeutuksena järjestetään Valkeakoskella koulutus International Business (Bachelor of Business Administration).

Valintakoekutsut lähetetään hakijoille tämän viikon torstaina ja valintakokeet koulutuksiin järjestetään ensi viikon alussa. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja hakuohjeet löytyvät Hamkin verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen Hamkin avoimiin korkeakouluopintoihin on myös käynnissä. Tänä syksynä Hamkissa on tarjolla myös maksuttomia opintoja.

Hamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi ja englanniksi. Avoimien AMK-opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoa tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä 15. elokluuta. saakka. Opintoihin ilmoittaudutaan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Polkuopintoihin voi hakeutua sunnuntaihin saakka.