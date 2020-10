Hamkin jatkuvan oppimisen tarjonta koottiin yhteen – HAMK Up sisältää myös yliopisto-opintoja

Aiemmin erillään toimineet Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) täydennyskoulutus, avoin ammattikorkeakoulutus ja Hämeen kesäyliopiston koulutukset on koottu HAMK Up -kokonaisuudeksi, tiedottaa Hamk. Uudistus laajentaa Hamkin lisä- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa, sillä mukana on...

Aiemmin erillään toimineet Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) täydennyskoulutus, avoin ammattikorkeakoulutus ja Hämeen kesäyliopiston koulutukset on koottu HAMK Up -kokonaisuudeksi, tiedottaa Hamk. Uudistus laajentaa Hamkin lisä- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa, sillä mukana on nyt myös yliopisto-opintoja. Verkkototeutusten määrä kasvaa, minkä ansiosta koulutuksia voi suorittaa mistä päin Suomea tahansa. HAMK Up – Jatkuva oppiminen -kokonaisuus tuo Hamkin mukaan yhteen…