Hamkin opiskelijamäärää kasvatetaan roimasti: tutkintokattoa nostetaan 33 prosentilla, sisäänottoa lisätään heti

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) opiskelijamäärää lisätään merkittävästi. Tutkintokattoa eli vuosittain valmistuvien opiskelijoiden määrää nostetaan 1 035:stä 1 380:aan eli kolmasosalla.

– Tämä on todella suuri lisäys. Otamme jo tässä haussa eli tänä kesänä huomattavasti aiempaa enemmän opiskelijoita, sanoo Hamkin rehtori-toimitusjohtaja Pertti Puusaari.

– Olemme ottaneet sisään vuosittain noin 1 800 opiskelijaa. Nyt määrä nousee vähintään 500:lla.

Puusaaren mukaan uusi sopimus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa neuvotellaan valmiiksi lähiviikkoina. Sopimuskierros käydään neljän vuoden välein.

– Toivottavasti sopimusneuvottelut saadaan maaliin. Itse pidän sitä jo lähes varmana.

Hamkin maisteritason eli yamk-tutkintojen määrä on kaksinkertaistumassa 140:stä 280:aan.

– Se on upea asia Kanta-Hämeelle. Sen jälkeen täältäkin löytyy hyvin ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusta, Puusaari iloitsee.

Tavoitteena korkeakoulututkinto puolelle ikäluokkaa

Hamkin kulttuurialan tutkintomäärä nousee 45:stä 70:een (56 %), sosiaali- ja terveysalan 255:stä 325:een (27 %), liiketalouden 175:stä 255:een (46 %) ja tekniikka- ja luonnonvara-alan sekä tietojenkäsittelyn 560:stä 730:een (30 %).

Opiskelijamääriä nostetaan kaikissa ammattikorkeakouluissa, Hamkissa hieman keskimääräistä enemmän.

Puusaaren mukaan muutoksen taustalla on se, että Suomi on pudonnut korkeakoulutettujen osuudessa monien muiden maiden kyydistä. Tavoitteena on, että puolet kustakin ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon. Koulutuspaikkojen lisäämiseen ajaa myös useita aloja uhkaava tai jo vaivaava työntekijäpula.

”Pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman kustannustehokkaasti”

Lisäykset eivät siis liity koronakriisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäällikkö Jari Gustafsson ehdotti äskettäin, että korkeakoulut lisäisivät opiskelijamääriä nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi osana ”koronatalkoita”.

– Hän ei varmaan ollut tietoinen ammattikorkeakoulujen tämänhetkisestä sopimustilanteesta, Puusaari arvelee.

– Näillä luvuilla Hamk on toki vastaamassa mennen tullen myös koronatilanteeseen.

Rahoituksen lisäys on viime kädessä valtion tulevien budjettipäätösten varassa.

– Pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman kustannustehokkaasti, muun muassa ryhmiä suurentamalla.

Sote-ala on suosituin

Kun opiskelijamäärät kasvavat ja valtionrahoitusta saa ensi vuodesta lähtien vain valmistuneista, ammattikorkeakoulut panostavat entistäkin enemmän opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen, jotta keskeyttävien määrä jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Hamkin suosituin ala on sosiaali- ja terveysala. Vaikeinta opiskelijoita on houkutella joillekin tekniikan aloille. HäSa