Hamkissa valmistui opinnäytetyö droneista – “Suomella on mahdollisuus nousta maailman johtavaksi drone-toiminnan tekijäksi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Maija Mansikkaniemi on tehnyt Hämeen ammattikorkeakouluun opinnäytetyön miehittämättömän ilmailun nykytilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä.Mansikkaniemen opinnäytetyössä todetaan, että Suomella on mahdollisuus nousta jopa maailman johtavaksi drone-toiminnan tekijäksi. Mahdollisuus johtuu osittain siitä, että Suomessa dronien lennättäminen on varsin vapaata moniin muihin maihin verrattuna. Suomi onkin mielellään esiintynyt maana, jolla on jopa maailman liberaalein droneja…