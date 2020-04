Hammond-mies tunnetaan musiikista ja yrittäjyydestä – "Palvelu on esimerkiksi kitaraa ostettaessa tärkeää"

Musiikki ja yrittäjyys ovat tärkeä osa somerolaisen Heikki Ilmosen elämää. Hänet tunnetaan Jokioistentien varrella Somerolla sijaitsevan musiikkialan myymälän Power-Sound Ky:n perustajana.

– Perustin Power-Soundin vuonna 1986. Yritys siirtyi viitisen vuotta sitten pojalleni Topille, ja jeesaan häntä tarpeen ja ehtimiseni mukaan, Ilmonen kertoo.

Power-Soundin valikoimat ovat hyvin laajat, sillä varastossa on koko ajan noin 8 000 tuotetta. Kivijalkamyymälän lisäksi yrityksellä on nettikauppa, josta myydään tavaraa ympäri Suomen, mutta monet asiakkaat haluavat edelleenkin asioida liikkeessä.

– Paikallinen palvelu on esimerkiksi kitaraa ostettaessa erittäin tärkeää, sillä harva ostaa monien tuhansien eurojen soitinta näkemättä ja kokeilematta. Asiakkaita käy ympäri Suomen. Noin puolet suomalaisista asuu reilun sadan kilometrin säteellä, joka ei ole keikkasoittajalle mikään matka. Nyt korona-aikaan ovet eivät ole auki, mutta ostoksille pääsee, kun soittaa etukäteen. Huolehdimme myös turvaetäisyyksistä.

Runsaasti omaa maahantuontia

Power-Soundilla on myös runsaasti omaa maahantuontia. Yritys tuo maahan muun muassa Hammond-urkuja. Ilmonen tunnetaankin Hammond-miehenä, sillä maahantuonnin lisäksi hän soittaa niitä nykyisessäkin bändissä.

– Aloitin yritystoiminnan jo vuonna 1974, kun perustin autokorjaamon. Sitä ennen työskentelin Someron Shellin huoltamolla, jossa aloitin työt vuonna 1965. Armeijan jälkeen menin Hallikaisen autokorjaamoon vuonna 1970. Pyöritin vuosia myös äänitysstudiota, jonka seurauksena Power-Sound sai alkunsa.

Uusinta Ilmosen yritystoiminnassa on aurinkokennojen ja invertterien maahantuonti sekä myyminen Aurinkopower.fi-verkkokaupassa, jonka hän aloitti vuosi sitten.

– Kävin Münchenissä isoilla Inter Solar -messuilla, joilla keräsin asiasta tietoa ja solmin yhteyksiä alan tehtaisiin ja toimijoihin. Uskon, että aurinkokennojen ja -tuotteiden myynti on tulevaisuuden ala. Aurinkoenergialaitteet tukeutuvat elektroniikkaan, josta olen ollut kiinnostunut pikkupojasta asti.

Alkoi kiertää keikoilla 15-vuotiaana

Ilmonen on syntynyt Orimattilassa, ja hän on asunut Somerolla 5-vuotiaasta asti.

– Musiikki on kuulunut elämääni pikkupojasta asti. Aloin kiertää keikoilla 15-vuotiaana. Ensimmäinen keikkani taisi olla vuonna 1965 Kerholassa Forssassa. Soitin bassoa ja lauloin. Bändi oli nimeltään Ulla & Kumppanit.

Vuonna 1986 Ilmosen silloinen kokoonpano Viipuri-Humppa voitti humppamestaruuden Lappeenrannan Humppafestivaaleilla.

– Kiersimme Viipuri-Humpan kanssa lähinnä Etelä-Suomen tanssipaikoissa. Soittaminen oli kuitenkin vain harrastus, sillä kaikilla oli muu leipätyö, vaikkakin satakunta keikkaa vuodessa antoi lisäsärvintä leivän päälle. 1990-luvun alussa bändin nimi vaihdettiin Suomirytmiksi, koska aloimme ajan hengen mukaisesti soittaa enemmän muun muassa iskelmää ja rokkia.

Tekee musiikkia myös Youtubeen

Ilmosen nykyinen bändi on Hessu Ilmonen Band, jossa hän laulaa ja soittaa kosketinsoittimia. Bändissä soittaa rumpuja forssalainen Keijo ”Kekku” Koski, bassoa tammelalainen Kari ”Karppa” Caven ja kitaraa Ilmosen poika Topi Ilmonen.

– Keikkamme on nyt koronan takia valitettavasti peruttu, mutta koska soittaminen on meille harrastus, maailmamme ei kaadu tähän. Toivottavasti pääsemme kuitenkin taas esiintymään, sillä keikoilla on aina kiva käydä.

Ilmonen tekee bändinsä kanssa musiikkia myös Youtubeen, jossa julkaistuja kappaleita ovat esimerkiksi Suuret setelit, Kesäkatu, Jätkän humppa, Surujen kitara ja Leijat ja lisää on tulossa.

– Soitamme bluesia, rockia ja kaikenlaista musiikkia, jossa on hyvä meininki. Ainoastaan rapin kohdalla nostamme kädet pystyyn, Ilmonen naurahtaa.

Muita harrastuksia mökkeily ja metsätyöt

Ilmonen rakensi eläkepäivikseen Power-Soundin naapuriin talon, jossa hän asuu Marja-vaimonsa kanssa. Topi-pojan lisäksi Ilmosella on edellisestä avioliitosta kaksi lasta, Timo ja Tuija sekä kolme lastenlasta.

– Musiikki ja keikkailu on ollut aina mielenkiintoinen ja rikas sektori elämässäni. Muihin harrastuksiini kuuluvat mökkeily ja välillä myös metsätyöt. Meillä on 15 hehtaaria metsää, ja rankametsässä olo on erittäin hyvää kuntoilua.

Heikki Ilmonen täyttää 70 vuotta 25. huhtikuuta. Koronavirustilanteen takia hän joutui perumaan suunnitellut juhlat, joten vastaanottoa ei ole.