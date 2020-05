Hampaiden kokonaistilanne kannattaa selvittää – Korona ei estä hampaiden hoitamista

– Kannattaa selvittää, mikä on hampaiden kokonaistilanne. Hampaat kannattaa hoitaa kokonaisuutena – ei missään tapauksessa poistamalla vain oire, sanoo Kasarmikadun Hammasklinikan toimitusjohtaja, hammaslääkäri Pertti Salpiola.

Salpiolan Kasarmikadun Hammasklinikka on koko ajan pyrkinyt hoitamaan asiakkaiden hampaita kokonaisuutena ja uudella tekniikalla. Erityisesti klinikalla on käytetty 3D-kuvausta eli kolmiulotteista röntgenkuvausta apuna diagnoosien teossa sekä kirurgisten toimenpiteiden ja implanttihoitojen suunnittelussa.

3D näkee syvälle

3D-kuvauksella selvitetään suun kunto paremmin kuin perinteisellä 2D-röntgenillä.

– Sillä voidaan tutkia myös luukudoksia ja niiden muutoksia, poskionteloita sekä hampaan juuria. Esimerkiksi tulehduskystat juuren päässä tai murtumat leukaluissa saadaan tarkasti esille, Salpiola kertoo.

Salpiola sanoo, että hän on aina heti ottanut uusimman tekniikan käyttöön. Ensimmäisen 3D-kuvauslaitteen hän hankki jo vuonna 2014 tuolloiselle Forssan klinikalleen.

3D-kuvauksella selvitetään myös luutilanne, millä varmistetaan implantin pysyvyys. Leukaluuta on oltava riittävästi.

– Tarvittaessa luuta voidaan rakentaa lisää keinoluumateriaalista, johon implantti saadaan asennettua riittävän tukevasti ja optimaaliseen asentoon.

Tuo turvallisuutta

Viisaudenhampaan poistossa 3D on hyvä apu. Sen avulla pystytään arvioimaan, millaisen toimenpiteen hampaan poistaminen vaatii.

– Näin pystymme välttämään mahdollisimman hyvin poistoleikkauksen komplikaatiot.

– 3D tuo turvallisuutta sekä nopeuttaa hoitoa ja parantaa sen laatua.

Implanttien suunnittelussa käytetään tietokonemallinnusta. Sen avulla voidaan tehdä ohjauskisko, jotta implantit voidaan porata ja asentaa tarkasti suunniteltuun paikkaan.

– Aloitimme implanttien asentamisen ohjauskiskojen avulla alkuvuodesta 2016, Salpiola kertoo.

Ohjauskiskot ovat mahdollistaneet hampaattomaan suuhun laitetut implanttikiinnitteiset kokoleuan hammassillat.

Kulmahammas klinikkaan

Kasarmikadun Hammasklinikalla on Hämeenlinnassa minilaboratorio, jossa jyrsitään yksittäiset hammaskruunut. Hattulan Mervessä on varsinainen laboratorio, jossa valmistetaan jyrsimällä hampaan väriset kiinni sementoitavat kruunut ja sillat erilaisista keraamisista materiaaleista.

Hammasklinikka osti juuri Parolan Kulmahampaan liiketoiminnan. Parolan Kulmahampaan nimi säilyy ja se siirtyy Parolassa kunnalta vapautuviin Hattulan hammashoitolan tiloihin. Kulmahammas muuttaa toukokuun lopulla.

– Merven hammaslaboratorio siirtyy samoihin tiloihin Parolan Kulmahampaan kanssa. Saamme siten toiminnan kolmen toimipaikan sijaan kahteen. Se parantaa logistiikkaa ja tiedonkulkua.

Hammasklinikalla on nyt yhteensä yhdeksän hammaslääkäriä, joista viisi on erikoishammaslääkäreitä. Hammashoitajia on viisi, joista kaksi on suuhygienistiä. Henkilökuntaa kuuluu lisäksi hammaslaboratorion väki.

– Nyt meillä on erittäin laaja hammashoidon erikoisalojen asiantuntemus. Potilaiden hoitamisessa tiimityö kaikkien osaajien kesken varmistaa hyvän lopputuloksen, Salpiola sanoo.

Salpiola pitää Parolan yksikköä hyvänä lisäarvona yritykselle.

– Kulmahampaalla on kysyntää, koska osa asiakkaista mieluimmin käy vastaanotolla ja hoitaa kauppa-asioitaan rauhallisessa Parolan keskustassa kuin Hämeenlinnassa. HÄSA