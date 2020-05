Hankitko ruokapalveluja Kestitysleiriltä ja rahoitusta Höpöhöpöltä? Yritysten nimissä on huumoria

Last hope voi olla kuvaava nimi ravintolalle. Asiakas ilmeisesti suhtautuu asiaan huumorilla, jos hänen kantaravintolansa nimi on Tanssivat Janoiset Apinat.

Idiootti on rohkea elinkeinonharjoittajan toiminimi, vaikka päätoimialana onkin kirjojen kustantaminen. Iittalalaisen kukkia myyvän kaupan toiminimi on Pässinpää, jolla yleensä tarkoitetaan aivan muuta kuin kaunista kasvia.

– Myymälä ei ole vain kukkakauppa vaan melkein sekatavarakauppa. Minulla on lammastila myymälän lisäksi, ja periaatteessa nimi lähtee sieltä, kertoo Pässinpään yrittäjä Mira Heinonen.

Pässinpäästä hyötyä

Pässinpää on puhekielessä haukkumasana. Heinonen sanoo, että myymälässä nimi muuttuu kuitenkin myönteiseksi.

– Minua varoitettiin Pässinpää-nimestä, kun perustin myymälän. Nimestä on kuitenkin ollut hyötyä.

Mira Heinonen sanoo, että Pässinpää erottuu joukosta ja jää mieleen.

– Nimi saa iloiselle mielelle. Se on tarina. Meille saatetaan ottaa yhteyttä Oulusta saakka.

Pimpparauta sulki ovensa

Suomeen on rekisteröity paljon yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden nimet ovat vitsikkäitä, outoja tai erittäin rohkeita. Raisiolainen avoimena yhtiönä rekisteröity Rytmiravintola Pimpparauta on joutunut sulkemaan ovensa. Vanha varkautelainen Ravintola Viinamäen Rammari oli avoinna koronaepidemiaan asti. Se on rekisteröinyt aputoiminimekseen Aasi.

Hana Apinat on myös ravintolayhtiön rekisteröity nimi. Hana-apinaksi voi olla helppo identifioitua, mutta miltä tuntuisi asua Vantaan Apinatalossa? Kommandiittiyhtiö Apinaliike on lakkautettu.

Sanalle juoppo annetaan myönteinen merkitys eräissä nimissä. Lappeenrannassa toimii urheiluseura FC Juopot. Nuoret Juopot on taas aatteellinen yhdistys.

Höpöhöpö-nimi

Tuotantoyhtiö Hihhihhiin Pekka Kataja, Janne Kataja ja Aku Hirviniemi on jopa palkittu Riihimäen vuoden yrittäjinä. Tuotantoyhtiön jälkeen kaupparekisteriin on rekisteröity myös yritykset Hihhih ja Hihhih Hahhaa.

Ahaa on hauska nimi yritykselle. Kaupparekisterissä on kaikkiaan 16 yritystä, joiden nimessä on tämä sana. Rahoituspalveluyhtiö Höpöhöpö on vastikään rekisteröity. Oliko perustajilla jo vihi Business Finlandin koronatuesta, kun he perustivat yritystä ja päättivät sen nimestä?

Yritykset käyttävät paljon mafian nimeä eri muodoissa. Pelkkä ”Mafia” on kuitenkin yhdistys. Hämeenlinnassa oli yritys, jonka nimi oli Corleone. Samassa osoitteessa toimi Suomen Kylmettäjä. Corleone on Kummisetä-kirjan ja -elokuvan mafiasuvun nimi.

Ruokailupalveluja tarjoava Kestitysleiri muutti nimensä Pöllipisteeksi. Pyrokratia on hämeenlinnalainen ilotuliteyhtiö.

Pusu, Lempi ja seksi

Nahkatuotteita valmistava hämeenlinnalainen yritys on saanut nimensä yrittäjältä: Annan Rukkaset. Asunto Oy Lempi lienee hyvä taloyhtiö. Asunto-osakeyhtiö on myös Pu-Su. Pusu on F-Union -nimisen osakeyhtiön aputoiminimi. KiiMa on rekisteröinyt suluissa nimekseen Kiihtelysvaaran Mahti.

Seksiäkään ei karsasteta, ja seksin myynti on laillista. Elinkeinonharjoittaja, jonka toiminimenä oli Sex x Sex, on lopettanut liiketoimintansa. Suomen seksi bile yhdistys on rekisteröinyt nimensä karmealla tavalla virheellisesti kirjoitettuna.

Make.Up.4U

Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksy nimiä, jotka ovat hyvien tapojen vastaisia. Se ei hylkää yhtiön nimeä, vaikka kirjoitusasu olisi outo. Kotitaloustavaroiden tukkukauppaa harjoitti yhtiö, jonka nimi oli (It’s Not) Rocket Science Oy. No Rocket Science toimii yhä osakeyhtiönä.

Englannin kieli esiintyy vahvasti nimissä. Nimen keskelle saatetaan laittaa pisteitä sekä numeroita ja kirjaimia, joilla on ääntämyksen kautta toinen merkitys. 4Thumbs Up ja Make.Up.4U ovat siis suomalaisia yrityksiä.

Perisuomalaisia nimiä käytetään edelleen paljon. Impivaara on aatteellinen yhdistys, kiinteistöyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja elinkeinonharjoittajan toiminimi. Susi, Aropupu ja Pirteä Pässi ovat yksinkertaisia ja selkeitä suomalaisia nimiä.