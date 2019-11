Hannele Saari Riihimäeltä valittiin KD Hämeen puheenjohtajaksi

Luokanopettaja Hannele Saari Riihimäeltä on valittu Kristillisdemokraattien Hämeen piirin puheenjohtajaksi lauantaina 16.11. Forssan Hamkin kampuksella pidetyssä syyskokouksessa. Saari on toiminut aiemmin piirin varapuheenjohtajana ja vaalipäällikkönä sekä puoluehallituksen jäsenenä. Riihimäellä hän...

Luokanopettaja Hannele Saari Riihimäeltä on valittu Kristillisdemokraattien Hämeen piirin puheenjohtajaksi lauantaina 16.11. Forssan Hamkin kampuksella pidetyssä syyskokouksessa. Saari on toiminut aiemmin piirin varapuheenjohtajana ja vaalipäällikkönä sekä puoluehallituksen jäsenenä. Riihimäellä hän on sekä kaupunginvaltuuston että -hallituksen jäsen. Lahtelainen Sonja Falk väistyi piirin puheenjohtajan tehtävistä tultuaan valituksi puolueen puheenjohtajistoon Kristillisdemokraattien puoluekokouksessa 24.8. Oulussa.– Hämeessä meillä on paljon…