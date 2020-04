Harvialassa kasvanut Anna Reilin sai kehuja Amerikan Voguessa – Hamkin alumnit saivat kansainvälistä huomiota

Pääministeri Sanna Marin kertoi amerikkalaiselle muotiaikakauslehti Voguelle suosivansa eettisesti tuotettuja vaatteita, joita ei ole valmistettu lapsityövoimalla tai ympäristöä kuormittavalla tavalla.

Samalla hän listasi suomalalaisia lempimerkkejään, kuten Marimekko, Uhana, Papu ja Nouki. Näistä kolme neljästä on saanut alkunsa Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kautta.

Hamk on kovin otettu paitsi Voguen artikkelista, myös kansainvälistä huomiota saaneista alumneistaan, jotka ovat valmistuneet muotoilun koulutuksesta.

Ilahtunut on myös Harvialassa lapsuutensa viettänyt Anna Reilin, 33, joka perusti Tampereella toimivan vaatealan yrityksen, Noukin, opiskelukaverinsa Saara Naskalin kanssa.

– Tuntuu hienolta, että pääministeri arvostaa kotimaisuutta ja meidän tekemää työtä. Ylipäätänsä on hienoa kuulua jonkun suosikkimerkkeihin. Se tarkoittaa, että tuotteemme ovat merkityksellisiä, Reilin kertoo puhelinhaastattelussa.

Miksi Hamkista kasvaa vaatealalle niin kovia tekijöitä?

– Ehkä se johtuu käytännönläheisestä opetuksesta, jossa yksittäisillä opettajilla on suuri merkitys. Esimerkiksi Aija Lundahl ja Leena Koivunen eivät ole vain lehtoreita, vaan heillä on kokemusta myös alan töistä. Sillä tuodaan lähemmäksi todellisuutta, joka odottaa opintojen jälkeen.

Varastoon tekeminen on iso riski

Marinin kommentti ei ole suoranaisesti näkynyt Noukin myynnissä, mutta seuraajia vaatealan yritys on saanut somessa rutkasti lisää.

– Enemmän merkitystä on sillä, minkä huomion saamme Suomessa, jossa olemme panostaneet markkinointiin. Tietysti tuotteitamme menee verkkokaupan kautta myös muualle EU-alueella.

Huomio on kuitenkin erityisen arvokasta näinä päivinä, jolloin koronaviruspandemia vaikuttaa liiketoimintaan.

Reilinin mukaan kevät on ollut kaksijakoinen: Huoli yhteistyökumppaneista, jälleenmyynnistä ja asiakkaista on todellinen, mutta ihmiset ovat nousseet myös tukemaan ja puolustamaan suosikkiyrityksiään.

– Monilla on ajatus, että kivijalkakauppojen sulkeutuessa myynti siirtyisi suoraan verkkoon, mutta ei se niin yksinkertaista ole. Viime vuonna verkkokaupan osuus oli 10 prosenttia myynnistämme, Reilin kertoo.

Voi hyvinkin olla, että pitkittyneen pandemian takia moni kivijalkakauppa sulkee ovensa, sillä asiakkaat pysyttelevät kotona.

– Nettikaupassa on puolensa, mutta ihmisille on myös tärkeää, että he pääsisivät sovittamaan ja näkemään tuotteita.

Noukissa on suunniteltu uusia palveluita, mutta nyt sattuneesta syystä niitä on siirretty tulevaisuuteen.

– Meiltä saa tilattua kangas- ja materiaalinäytteitä ennen ostopäätöstä. Olemme lisäämässä myös videopätkiä vaatteista.

Noukissa tehdään ennakkomyyntiä. Parhaimmillaan asiakas voi saada tuotteensa parissa viikossa tilauksesta, sillä yrityksen luotto-ompelimo sijaitsee Tampereella.

– On turhaa tehdä vaatteita arpomalla kun voi kysyä ihmisiltä mitä he haluavat. Isolla rahalla varastoon tekeminen on tosi suuri riski. Yhä harvemmin ihmiset ostavat vaatteita hetken mielijohteesta.

”Ei ole vain pienen porukan juttu ostaa vastuullisesti tuotettua vaatetta”

Reilin on havainnut ison muutoksen ihmisten ostokäyttäytymisessä viime vuosien aikana. Ihmiset ovat oppineet etsimään vaihtoehtoja, sillä ajattelutapa on muuttunut osana sukupolvenvaihtumista.

– Nykyään nähdään vaivaa etsimällä pienempiä ja vaikeammin löydettäviä merkkejä, jotka tukevat omaa ideologiaa. Ei ole vain pienen porukan juttu ostaa vastuullisesti tuotettua vaatetta.

Ennen ihmiset saattoivat päivitellä hintoja, mutta Reilinin mukaan se on jo pääosin historiaa.

– Narinaa hinnasta kuulee tosi harvoin. Ihmiset ymmärtävät, että hinta määräytyy siitä, että jokaisesta työvaiheesta maksetaan tekijälle korvaus tehdystä työstä. Ketään ei sorreta eikä luontoa tuhota.

Kuidun viljelystä on vielä pitkä matka vaatteeksi ihmisen päälle.

– Siihen väliin mahtuu kuidun keräämistä ja käsittelyä. Sitten tehdään kangasta, käsittelyä, leikkuuta ja ompelua. Siihen päälle vielä tulevat lisätarvikkeet, tykötarpeet ja hintalaput.

Vaihtoehtoisten merkkien salaisuus on, että ihmiset osaavat vaatia, että vaatteet kestävät käyttöä.

– Laatutietoisuus on noussut. Fakta kuitenkin, että mikään ei kestä ikuisesti eikä pitkään ilman oikeaa käsittelyä, käyttöä ja huoltamista.

Noukin tuotteita on kuvailtu näin: positiivinen, vähäeleinen ja boheemi. Mitä näillä tarkoitetaan?

– Sillä tarkoitetaan niin helppoa ja miellyttävää tuotetta pukea päälle, että samassa vaatteessa voi mennä ensin juhlimaan ja sen jälkeen nukkumaan, Reilin naurahtaa. HäSa