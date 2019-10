Hattula etsii uutta suuntaa elinkeinopolitiikalle – Valtuusto perusti kuusi viikkoa toimivan pikatyöryhmän

Hattulassa aloittaa tänään työnsä organisaatiouudistuksen työryhmä, jossa on edustajia kaikista valtuustoryhmistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Puotilan (kok.) aloitteesta perustetun ryhmän tehtävänä on selvittää, miten kunnan elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa voitaisiin terävöittää.

– Valtuustokausi on nyt yli puolen välin ja valtuustolla on oma käsityksensä siitä, missä kunta menee ja miten iskukykyinen se on.

Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen on tänään tiistaina. Aikataulu on hyvin nopea, sillä työryhmän toimikausi päättyy jo marraskuun viimeisenä päivänä.

Seppo Söderlundin (ps.) johtama ryhmä saa Puotilan mukaan hyvin vapaat kädet selvittää keinoja väkiluvun ja yritystoiminnan sekä tonttikaupan kääntämiseksi nousuun.

Hattulassa on valmisteltu organisaatiouudistusta myös virkamiestyönä. Tekeekö kunnanvaltuuston työryhmä nyt täydentävää vai kilpailevaa ehdotusta?