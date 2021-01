Hattula-Kiinteistöt nimesi uuden toimitusjohtajan – Toiminut aiemmin tehtävässä sijaisena

Hattula-Kiinteistöt oy on nimennyt Miia Nuuttilan toimitusjohtajakseen 1. tammikuuta 2021 alkaen. Nuuttila on toiminut kesästä 2019 alkaen pätkissä yhtiön viransijaisena ja virkaa toimittavana toimitusjohtajana, ja sitä ennen isännöitsijänä yhtiössä. Hattula-Kiinteistöt oy on kunnan omistama vuokrataloyhtiö, joka isännöi omistamiaan asuinkiinteistöjä. Tällä hetkellä kiinteistöissä on vuokrahuoneistoja noin 320 kappaletta. Kiinteistöt sijaitsevat Parolan ja Katinalan alueilla. Osa niistä…

