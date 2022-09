Hattula löysi uuden johtavan rakennustarkastajan – Valittu siirtyy virkaan Padasjoen kunnan palveluksesta

Hattulan kunta on valinnut kunnan johtavaksi rakennustarkastajaksi hämeenlinnalaisen Jari Komsin, joka työskentelee tällä hetkellä Padasjoen kunnan teknisenä johtajana. Komsi on työskennellyt päätoimisena tuntiopettajana ja lehtorina rakennustuotannon opetustehtävissä Hämeen ammattikorkeakoulussa (Hamk). Yksityisellä sektorilla hän on toiminut vastaavana työnjohtajana ja työmaavalvojana usean eri työnantajan palveluksessa. Hän on johtanut rakennus- ja korjaustöitä myös Naton operaatioissa. Koulutukseltaan Komsi on...