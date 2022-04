Hattula ottaa käyttöön osallistuvan budjetoinnin kahdella eri tavalla: aktiivisuusrahalla ja Hattula-aloitteella

Hattulan kunta käynnistää osallistuvan budjetoinnin kahdella toisiaan täydentävällä tavalla, kunta tiedottaa. Aktiivisuusrahan ja Hattula-aloitteen avulla “vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta”. Kummankin tukihaku on auki 1.5.–5.6. Yhteisöllisiä kehittämistoimia Aktiivisuusrahalla rahoitetaan kunnan mukaan pieniä yhteisöllisiä kehittämistoimenpiteitä, joiden kustannusarvio on 400–4 000 euroa. Tuettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset investoinnit tai uuden tapahtuman luominen. – Tärkeintä on, että...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja