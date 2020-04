Hattula sai veroeuroja vähemmän kuin odotti, mutta menokuri piti – "Se pelasti meidät vielä pahemmalta"

Paljon ennakoitua pienemmät verotulot painoivat Hattulan kunnan viime vuoden tilinpäätöksen 1,68 miljoonaa euroa pakkasen puolelle. Veroja kertyi kunnan kirstuun vuoden aikana noin 2,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäisessä budjetissa oli arvioitu.

– Tuollaista vajetta ei yksinkertaisesti pysty millään paikkaamaan. Hirveästi ei lämmitä, että moni muukin kunta on samassa tilanteessa, Hattulan talous- ja henkilöstöjohtaja Pekka Karvonen sanoo.

Hattula ei tosiaan ollut ainoa kunta, jonka kohdalla Kuntaliiton ennakkolaskelmat ja niihin nojautuva oma budjetointi pettivät verotulojen osalta vuonna 2019. Syy tästä ennakoinnin epäonnistumisesta vieritettiin tulorekisterin ja verokorttiuudistuksen niskaan.

Hattulan onnistuminen taloudessa viime vuonna oli, että kunnan toimintamenojen nettokasvu oli vain 1,2 prosenttiyksikköä.

– Täytyy muistaa, että siihen sisältyvät palkankorotuksetkin. Menokuri on ollut äärimmäisen hyvä, ja se pelasti meidät vielä pahemmalta, kunnanjohtaja Katariina Koivisto toteaa.

Korona tulee näkymään

Menokurin vastapainoksi erikoissairaanhoidossa menot kasvoivat noin 4,5 prosenttiyksiköllä. Tosin jossain vaiheessa vuotta Hattulassa pelättiin jopa vielä isompaa laskua.

Selvää on, että vallitseva koronakriisi tulee vaikuttamaan kuluvan vuoden talouteen monella tavoin kielteisesti.

Koronaepidemian hoito kasvattaa sairaanhoitopiirin menoja, mikä lankeaa kuntien maksettavaksi. Lisäksi yritysten ongelmat, työntekijöiden lomautukset ja kasvava työttömyys pienentävät verokertymää.

– Hattulassa verotulojen osuus tuloista on suurempi, kun moni muu kunta on enemmän valtionosuuksien varassa. Siksi verotulojen yleinen kehitys on meille erittäin tärkeää, Karvonen sanoo.

Hattulan taseessa oleva reilun kolmen miljoonan ylijäämä antaa liikkumavaraa vain hieman.

”Ei pidä säästää hengiltä”

Tilanteesta huolimatta kunnanjohtaja Koivisto muistuttaa myös kehittämisen tärkeydestä.

– Itseään ei pidä säästää hengiltä. Uusi terveysasema ja tulevaisuudessa koulu ovat pakollisia investointeja, jotka pitää tehdä, mutta myös satsauksia vuosikymmeniksi eteenpäin ja houkutustekijöitä asukkaiden saamiseksi, Koivisto sanoo.

Samaan hengenvetoon Koivisto ynnää, että velkamäärä on jo nyt korkealla ja nousee vielä kouluratkaisujen myötä.

– Se täytyy pitää tasolla, joka pystytään maksamaan takaisin. HäSa