Hattula tarvitsee lisää paikkoja tehostettuun palveluasumiseen – Lautakunta halusi lisätietoa ennen kuin asiassa edetään

Hattula tarvitsee vanhuksille lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja, sillä nykyinen Willa Katinala on koko ajan täynnä ja väkeä on myös jonotuspaikoilla. Väestöennusteen mukaan Hattulan tehostetun palveluasumisen paikkojen tarve on vain lisääntymässä....