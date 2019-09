Hattula vaatii Pihlajalinnalta selvitystä kunnan terveyspalveluista – Johtava lääkäri rauhoittelee huhuja

Hattulan kunta on tehnyt torstaina kirjallisen selvityspyyntövaateen Pihlajalinnalle. – Kunnassa on tällä hetkellä vakava huoli hattulalaisten perusterveydenhuollon palveluiden, etenkin lääkäreiden, saatavuudesta, kertoo Hattulan perusturvajohtaja Anitta Leinonen. – Olemme pyytäneet selvityksen...

Hattulan kunta on tehnyt torstaina kirjallisen selvityspyyntövaateen Pihlajalinnalle. – Kunnassa on tällä hetkellä vakava huoli hattulalaisten perusterveydenhuollon palveluiden, etenkin lääkäreiden, saatavuudesta, kertoo Hattulan perusturvajohtaja Anitta Leinonen. – Olemme pyytäneet selvityksen muun muassa lääkärivahvuudesta ja lääkäripalveluiden saatavuudesta terveysasemalla, vuodeosastolla ja ikäihmisten palveluissa, Leinonen sanoo. Hän muistuttaa, että Pihlajalinna on palvelusopimuksessaan sitoutunut tiettyyn lääkäreiden ja muun terveydenhuollon…