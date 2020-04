Hattulalaiset valittaneet uusista terveyspalveluista – Terveystalo ei ole pystynyt vastaamaan aina edes takaisinsoitolla

Hoitajaresurssi on liian pieni. Puhelimella ei ole päässyt läpi, eikä takaisinsoittokaan ole joka päivä toteutunut.

Hattulan kunta on jo saanut kuntalaisilta muutamia valituksia liittyen huhtikuun alusta kunnassa terveydenhuollon järjestäjänä aloittaneen Terveystalo oy:n toiminnasta.

– Hoitajat eivät ole pystyneet vastaamaan kaikkiin puheluihin, eikä takaisinsoittokaan ole onnistunut jokaisena päivänä. Hoitajaresurssi on kysyntään nähden liian pieni. Asiakkaiden terveysasioiden hoitaminen on viivästynyt, toteaa palvelun ostavan Hattulan kunnan vs. hallintoylilääkäri Tomi Roine.

– Terveystalo lupasi maanantaina käydyissä neuvotteluissa hoitaa resurssoinnin kuntoon sekä työnjohdollisesti että käytännön tasolla mahdollisimman nopeasti sovitulla tavalla.

”Toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi jo suunniteltu”

Terveystalon julkisista palveluista vastaava aluejohtaja Pauli Haapanen myöntää sähköpostitse, että puhelinpalvelussa on ollut viivettä.

– Päätimme toteuttaa puhelinpalvelun paikallistoimintana, koska katsoimme sen parhaaksi vaihtoehdoksi tilaajan kanssa. Muutto uusiin tiloihin on vielä kesken, ja tämä näkyy asiakkaille. Korona-tilanne on tuonut siihen vielä omat haasteensa.

– Tilanteen korjaamiseksi on jo suunniteltu toimenpiteitä, ja niiden pitäisi näkyä pian. Viimeistään kesän aikana toiminta on jo vakiintunut.

Terveysasemalle pitäisi olla tulossa kuusi lääkäri-hoitajatyöparia, mutta tämä ei toistaiseksi täyty. Miksei, Pauli Haapanen?– Meillä on tällä hetkellä tilaajan kanssa sovittu henkilöstömäärä, avoimena on vain yksi sairaanhoitajan tehtävä. Toteutamme kaikki tavoitteet tilaajan kanssa sovitussa aikataulussa. Rekrytoimme nyt kesäsijaisia aktiivisesti.

Tomi Roineen mukaan lääkäreitä on terveysasemalla 3–4, hoitajia neljä ja neuvolapuolella kolme terveydenhoitajaa.

Tavarat vielä muuttolaatikoissa

Facebook-sivullaHattula – kuntalaisten kuulumisia nousi viime viikolla laaja keskustelu terveysasemalla käyneiden kuntalaisten aloitteesta myös siitä, miten potilaskäynneillä hoitajat eivät ole löytäneet tarvitsemiaan hoitovälineitä, jotka ovat vielä muuttolaatikoissa uusissa tiloissa.

Syynä ovat vieläkin osin puuttuvat kalusteet. Hoitotoimenpidekalusteet ovat jo tulleet, mutta toimistokalusteita puuttuu vielä.

– Tämä ei vaikuta siihen, että jotain jäisi hoitamatta, mutta käytännön toimintaa se voi hidastaa. Ei tavaroita voi lattiallekaan laittaa, Tomi Roine sanoo.

Vaikka osa kalustetoimituksista viivästyi, terveysaseman avaus huhtikuun alusta mahdollistui kunnan muista tiloista lainatuilla huonekaluilla.

Pauli Haapasen mukaan suurin osa kalusteista tuli maalis-huhtikuun vaihteessa ja loput tulevat kevään edetessä.

Kunta seuraa aiempaa aktiivisemmin palveluiden toteutumista

Hattulan kunnan johto seuraa vs. hallintoylilääkäri Tomi Roineen mukaan nyt aktiivisesti sitä, että Terveystalo tuottaa laadukkaasti ja kattavasti ne terveyspalvelut, jotka kunta siltä ostaa.

Kunta on nostanut kanteen entistä terveyspalveluiden tuottajaa Pihlajalinnaa vastaan, koska kunta ja kuntalaiset olivat tyytymättömiä sen tarjoamiin palveluihin. Kunta odottaa nyt haastehakemukseen Pihlajalinnan vastinetta.

– Haluamme tässä tilanteessa tarttua heti epäkohtiin.

– Minä, kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja käymme tarvittaessa ja vähintään kerran kuussa laaja-alaista keskustelua Terveystalon kanssa. Käymme läpi lukuja, valituksia ja palautteita ja pyrimme yhteistyössä hoitamaan asiat kuntoon, Roine kertoo.

Terveystalon aluejohtajalla Pauli Haapasella ei ole mitään tätä vastaan.

– Olemme tyytyväisiä, että myös tilaaja on aktiivisesti kiinnostunut hattulalaisten terveyspalveluista. Toimintaa pyöritetään kumppanuushengessä.

Iltavastaanotto toimii tiistaisin, ja Terveystalo lisää sitä tarpeen mukaan. Etäpalveluita tulee tarjolle syksyyn mennessä. Hammashoito toimii koronan asettamin rajoittein. HÄSA

