Hattulan koulukuljetuksissa käynnistysongelmia – “Yksinkertaisesti muutoksia on tullut liian paljon”

Hattulan koulukuljetusten ongelmat ovat herättäneet keskustelua muun muassa kuntalaisten Facebook-ryhmässä. Kommenttien mukaan kyytejä on joutunut odottamaan pitkään tai niitä on puuttunut kokonaan. Hämeenlinnan joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi, mikä on muuttunut viime vuodelta koulukyydeissä ja miksi? – Koulukuljetusliikennöitsijä on vaihtunut, sillä Hattulan koulukuljetus tuli kilpailuttaa. Kilpailutus on laissa määritetty. Liikennöitsijän lisäksi koulukuljetussuunnittelija on kesän aikana vaihtunut. Myös…