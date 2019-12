Hattulan kunnassa kuohuu: sivistysjohtaja ja tekninen johtaja syyttävät kunnanhallitusta kiusaamisesta

Työsuojeluilmoituksen tehneet toimialajohtajat Juha Prittinen ja Jari Wihersaari: Kyse on ajojahdista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila (kok.): Virkamiesten tehtävä on valmistella, ei päättää.

Hattulan tekninen johtaja Juha Prittinen ja sivistysjohtaja Jari Wihersaari syyttävät Hattulan kunnanhallitusta henkisestä työpaikkakiusaamisesta.

Taustalla on kunnanhallituksen ilmaisema epäluottamus kummankin työskentelyä kohtaan.

5. syyskuuta päivättyjen työsuojeluilmoitusten mukaan kiusaaminen alkoi 27. kesäkuuta, jolloin Hattulan kunnanjohtaja Katariina Koivisto ”kysyi toimenpiteitä täysin yllättäen yleiseen epäluottamukseen liittyen”. Epäluottamuksen syitä ei eritelty.

Kaksikko katsoo, että kyse on heihin kohdistuvasta ajojahdista ja että myös Hattulassa meneillään olevan organisaatiouudistuksen ”tavoite on henkilöön liittyvä ja tarkoitushakuinen” – eli että sen tarkoitus olisi saada heidät pois nykyisistä asemistaan.

Wihersaaren ilmoitus kohdistui kunnanhallitukseen, Prittisen ilmoitus sekä kunnanhallitukseen että sen puheenjohtajaan Matti Puotilaan (kok.).

”Asioita voi tulkita monella tavalla”

Puotilan mukaan perusongelma liittyy toimialajohtajien rooliin ja siinä pysymiseen.

– Meillä luottamushenkilöillä on asioiden hoidosta sellainen ymmärrys, että virkamiehet valmistelevat ja luottamushenkilöt päättävät. Näissä tapauksissa on ollut vahvasti sellainen tunne, että virkamiehet sekä valmistelevat että päättävät. Tämä on ollut se kitka, hän sanoo.

Kiusausväitettä Puotila ei lähde sen kummemmin ruotimaan.

– Sitähän sanotaan, että kauneus on katsojan silmissä. Asioita voi tulkita monella tavalla, ja tämä on heidän tulkintansa.

Epäselvyyksiä hankinnoissa

Wihersaaren mukaan kunnanhallituksen ilmaiseman epäluottamuksen perusteiksi on kaivettu vanhoja, jo käsiteltyjä asioita.

Sivistysjohtaja ylitti keväällä valtuutensa tekemällä viranhaltijapäätöksen tietokonehankinnasta, jonka hinta ylitti selvästi kunnan hallintosäännössä määritellyn 60 000 euron ylärajan. Sittemmin Hattulan kunta laski viranhaltijan hankintarajan 30 000 euroon. Sitä kalliimmista hankinnoista päättää lautakunta.

Wihersaaren mukaan leasinghankintojen ohjeistus oli epäselvä.

Hankintasotku ei ollut ensimmäinen laatuaan. Vuonna 2017 sivistysjohtaja Wihersaari sai kunnalta kirjallisen varoituksen ylitettyään valtuutensa digihankinnoissa.

Epäluottamuksen syyt jäivät yksilöimättä

Varajäsenillä miehitetty kunnanhallitus totesi kokouksesta laaditun muistion perusteella 21. lokakuuta, ettei epäluottamuskuvioon liittyvää prosessia toteutettu hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti ja että ”tapahtumasarjassa on työpaikkakiusaamisen tai häirinnän tunnusmerkkejä”. ”Se ei kuitenkaan tässä vaiheessa (…) ole ollut kestoltaan jatkuvaa eikä siten työturvallisuuslain 28 §:n mukaan häirinnäksi katsottavaa, työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa kohtelua”, muistiossa muotoillaan.

Kunnanhallitus ei pystynyt yksilöimään epäluottamuksen konkreettisia syitä, eivätkä kunnanhallituksen jäsenet ole toimittaneet pyydettyä vastinetta epäluottamuksen syntymisestä. Pelkän epäluottamuksen perusteella voidaan erottaa vain kunnanjohtaja, ei muita virkamiehiä.

Muistion laatinut kunnanjohtaja Katariina Koivisto ei halua kommentoida asiaa.

Kunnanhallitus toimittaa muistion tiedoksi kunnanvaltuustolle. Keskiviikon kokouksessa asia ei vielä edennyt, koska kunnanhallitukseen ei saatu riittävästi varajäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat itseään koskevassa asiassa esteellisiä. HÄSA

