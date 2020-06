Hattulan organisaatiouudistusta siirrettiin kahdella kuukaudella, hallintosääntö käsitellään sittenkin erikseen

Hattulan kunnan organisaatiouudistuksen voimaantulo siirtyy elokuun alusta lokakuun alkuun.

Kunnanhallitus päätti siirtää uuden hallintosäännön käsittelyä eteenpäin niin, ettei se ehdi kesäkuun 17. päivän valtuustoon vaan hyväksytään erikseen myöhemmin kesällä ylimääräisessä valtuustokokouksessa.

Organisaatiouudistuspykälien esittelijänä toiminut kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila (kok.) kertoo, että aikataulumuutos johtui viime aikoina esiin nousseista toiveista vaiheistaa isoa asiakokonaisuutta lähinnä valtuutettujen urakan helpottamiseksi.

– Hallintosääntökin on kuitenkin jo hyvin pitkälle, ehkä 95-prosenttisesti valmis, hän sanoo.

Hallintosääntöpäätöksen kiirehtimistä on kritisoinut muun muassa kunnanjohtaja Katariina Koivisto.

Hattulan uusi organisaatiomalli ja siihen liittyvät virkamuutokset hyväksyttiin maanantain kunnanhallituksessa yksimielisesti.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että nykyisten toimialajohtajien eli perusturvajohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan ja perusturvajohtajan virat lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan elinvoimajohtajan ja hyvinvointijohtajan sekä kaavoituspäällikön, sosiaalipalvelupäällikön ja johtavan rehtorin virat.

Uudistuspykälän liitteiksi laitetuista lausunnoista ilmenee, että uudistus on herättänyt kitkerää vastustusta muun muassa kunnan perusturvassa, sivistyspuolella ja teknisessä toimessa.

– Se on ihan luonnollista. Työntekijät vartioivat omaa tonttiaan eivätkä välttämättä katsele kokonaisuutta, Puotila sanoo.

Organisaatiouudistuksen myötä myös perusturva- ,sivistys-, tekninen ja rakennuslautakunta sekä elinvoimajaosto lakkautetaan ja korvataan hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnilla.

Hattulan talouden tasapainottamista työstävän toimikunnan perustaminen jätettiin kunnanjohtajan muutetusta esityksestä pöydälle.

Puotilan mukaan se johtui siitä, että – toisin kuin toukokuun kokouksessa päätettiin – kunnan johtoryhmä ei tehnytkään toimikunnasta omaa esitystään 5. kesäkuuta mennessä.

– Emme jostain syystä saaneet mitään virkamiesesitystä käsittelyn pohjaksi, joten asia siirtyi.

Tarkoituksena on perustaa Hattulaan kunnanhallituksen puheenjohtajan eli Puotilan johtama toimikunta, joka laatii kunnan talouden tasapainottamisohjelman.

Myös Hattulan kunnan on pakko ruveta kiristämään vyötä, Puotila toteaa.

– Väkiluvun laskiessa kunnan työntekijämäärä ei ole muuttunut yhtään. Kyllä meillä on liikaa työvoimaa, se on minusta yksiselitteinen asia. Jos palvelun tarvitsijoiden määrä laskee, sen tuottajia ei tarvita niin paljon kuin aiempina vuosina, hän sanoo.

Helpoiten kustannussäästöjä irtoaisi Puotilan mielestä tukipalvelujen, esimerkiksi kiinteistönhuollon, kilpailutuksilla.

– Tässä on todella iso säästömahdollisuus, useita satoja tuhansia euroja vuodessa.

Säästöjä saatetaan hakea myös kouluista.

– Työkalupakissa oleva arsenaali on joka kunnassa ihan sama, Puotila tiivistää. HÄSA

Matti Puotila: Pihlajalinna heikoilla oikeustaistossa

Hattulan kunta kiistelee parhaillaan Pihlajalinnan kanssa pieleen menneen ulkoistamiskuvion sopimustulkinnoista, vastuista ja syyllisistä.

Osapuolet vaativat nyt toisiltaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa miljoonakorvauksia, kun Pihlajalinna vastasi kunnan yli kahden miljoonan euron korvausvaatimukseen vastakanteella, jossa vaatii kunnalta 1,7 miljoonan euron vahingonkorvausta sopimusrikkomuksesta ja sopimuksen perusteettomasta purkamisesta.

Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila (kok.) pitää vastakannetta lähinnä muodollisuutena ja tapausta niin selvänä, ettei kunnan tarvitse edes varautua Pihlajalinnan vaatiman korvauksen maksamiseen.

– Sopimuksen mukaan Pihlajalinnan piti toimittaa kuusi lääkäriä meidän vastaanotollemme, ja on yhteisesti todettu, että siellä on ollut yhdestä kahteen lääkäriä. Näin maallikkona sanoisin, että sopimus ei ole toteutunut. Meidän on vaikea nähdä, että Pihlajalinnalla olisi tässä menestymisen mahdollisuutta.