Hattulan Pekka Järvi: Organisaatiouudistus ei valmistu alkuperäisessä aikataulussa – Kommentoi myös kunnan ilmapiiriongelmia

Hattulan kunnan kehitysjohtajana aloittanut tuleva vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi: "Tärkeä periaatteeni on, että uusi organisaatiomalli on myös kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden henkisesti hyväksymä." Poliittisen työryhmän esitys on Järven mukaan vasta pohjaluonnos, jolle on tulossa vielä vaihtoehtoisia malleja.