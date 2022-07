Hattulan kunnassa on tehty rottahavainto. Kunta tiedottaa torstaina saaneensa ilmoituksen Sarkatien suunnalla liikkuvista rotista. Rottien hävittäminen on kiinteistön omistajan tai haltija vastuulla. Kiinteistönomistajia pyydetään varmistamaan, ettei tuhoeläimille ole tarjolla ravintoa tai suojaa kiinteistön alueella. Ravinnonsaanti minimoitava Rottia havaitaan usein alueilla, joissa niille on tarjolla poikkeuksellisen paljon ravintoa. Rottien esiintymistä voidaan estää esimerkiksi huolehtimalla kiinteistön jätehuollosta....