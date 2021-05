Hattulassa kaivataan täysi-ikäisiä nuoria ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi

Hattulan kunta kaipaa abiturientteja tai täysi-ikäisiä, kesätöitä vailla olevia nuoria mukaan vaalitoimitsijoiksi kuntavaalien ennakkoäänestykseen. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 26.5.–8.6. Yleinen äänestyspaikka Hattulassa on Juteinitalo (Kauppatie 3, Parola). Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoille maksettava palkkio on 15 euroa tunnilta. Lisäksi maksetaan KVTES:n mukaiset ilta-, viikonloppu- tai muut mahdolliset lisät. Päivät ovat keskiviikko–perjantai 26.–28.5. kello 10–18, lauantai ja sunnuntai 29.5. ja…