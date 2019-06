Hattulassa keskisuuri maastopalo – sammutustyöt ovat käynnissä

Hattulassa syttyi keskisuuri maastopalo torstaina kolmostien varrella olevan Kappakallion levähdysalueen lähettyvillä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen puoli kolmen aikaan iltapäivällä.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Paavo Löyttyniemi kertoi puoli neljän aikoihin, että palo on yhä käynnissä, mutta paloa on saatu rajattua ja se on saatu hallintaan.

– Sammutustoimet jatkuvat kyllä vielä, hän lisää.

Palon syytä ei ole toistaiseksi tiedossa. Arviolta puoli hehtaaria sekametsää on palanut. Siitä, onko alueella ihmisiä, ei ole vielä tietoa. HäSa

Juttua korjattu 20.6.2019 kello 17:03. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin sukunimi on Löyttyniemi. Nimeksi oli kirjoitettu virheellisesti Löyttöniemi.