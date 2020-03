Hattulassa naapuriapu auttaa ikäihmisiä arjen askareissa – Yhteyshenkilöiden numerot löytyvät kunnan verkkosivuilta

Hattulan kunta kerää yhteen naapuriapua tarjoavat ja naapuriapua tarvitsevat. Tiedot avuntarjoajista julkaistaan kunnan kotisivuille asuinalueittain.

Kunkin alueen yhteyshenkilöt saattavat avun tarvitsijat ja paikalliset avunantajat yhteen. Jos jollain asuinalueella ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, yhteyshenkilönä toimii kirjaston palvelupiste.

Naapuriapu on kauppa- tai muuta asiointiapua ja se on tarkoitettu lähtökohtaisesti heille, joilla on vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ole läheisapua omissa verkostoissaan.

Erityisesti apu koskee yli 70-vuotiaita, jotka ovat hallituksen määräyksestä karanteenissa tai sitä vastaavissa olosuhteissa sekä muita, jotka tässä muuttuneessa tilanteessa kokevat tarvitsevansa apua.

Kunnan tiedotteessa ohjeistetaan välttämään fyysistä kontaktia naapuriavun yhteydessä.

Auttaja ei tule sisälle asuntoon, vaan jättää esimerkiksi ostokset ulko-ovelle. Auttamisesta kannattaa sopia etukäteen puhelimitse autettavan kanssa, esimerkiksi kauppalistasta ja ostosten maksutavasta.

Käteisellä maksamisen lisäksi esimerkiksi yleisesti käytössä oleva Mobile Pay tai Osuuspankin ja Nordean käyttämä Siirto-palvelu mahdollistavat välittömän rahansiirron tililtä toiselle. Käteisen käyttöä neuvotaan välttämään.

Apteekin reseptilääkkeissä tarvitaan vapaamuotoinen valtakirja, jossa mainitaan asiakkaan nimi ja henkilötunnus, valtuutetun nimi, mitä lääkkeitä valtuutettu hakee, asiakkaan puhelinnumero ja kuinka kauan valtuutus on voimassa.