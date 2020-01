Hattulassa yhteiskoulu siirtyy lukion tiloihin, mutta lukion tilanne jäi vielä auki

Hattulan sivistyslautakunta päätti keskiviikkoiltana, että yhteiskoulu siirtyy väistöön nykyisin lukion käytössä oleviin tiloihin Parolassa. Yhteiskoulu ja lukio toimivat periaatteessa saman katon alla, mutta lukion tilat ovat rakennuksen uusimmat ja hyväkuntoisimmat osat.

Yhteiskoulun eli yläkoulun tiloissa on ollut sisäilmaongelmia jo pitkään, ja tällä hetkellä 13 tilaa on pois käytöstä. Korvaavien tilojen rakentamisesta on tehty päätös, mutta niiden toteuttaminen vie aikaa vähintään muutaman vuoden. Yläkoulun oppilaita on nyt väistössä lukion ja Parolan koulun tiloissa.

Sivistyslautakunta päätti yhteiskoulun väistöstä yksimielisesti, mutta Tuomas Nieminen (vas.) jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Hän olisi jättänyt asian vielä pöydälle lautakunnassa, mutta esitystä ei kannatettu.

Lukion väistö palasi valmisteluun

Sivistyslautakunnan päätös tarkoittaa samalla sitä, että lukion pitää väistää johonkin muualle. Yksi vaihtoehto on siirtyminen kaupungin puolelle koulutuskuntayhtymä Tavastian kampukselle Hattelmalantielle.

Lukion tilanne jäi kuitenkin keskiviikkona vielä auki, sillä kunnanhallitus palautti sen tilajärjestelyt uudelleen valmisteluun. Parolan lukio kuuluu hallinnollisesti Tavastiaan, mutta Hattulan kunta rahoittaa sitä ja kunnan pitäisi myös tarjota lukiolle tilat.

Kunnanjohtaja Katariina Koivisto kertoo, että tarkoitus on nyt selvittää vielä, löytyykö lukiolle sittenkin väistötilat Parolasta.

– Selvitämme Juteinitalon käyttöä väistötiloina ja lisäksi muita mahdollisuuksia. Juteinitalo ei yksin riitä lukiolle, vaan tarvitaan muita tiloja lisäksi, Koivisto kertoo.

Abeilta vapautuu tilaa kevääksi

Sivistysjohtaja Jari Wihersaaren mukaan väistöjen aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon. Alustavasti tavoitteena on ollut, että järjestelyt saadaan voimaan ensi lukuvuoden alussa eli elokuussa.

Yhteiskoululle järjestyy kevään aikana tarvittaessa lisää väistötilaa lukion puolelta, kun abiturientit jäävät lukulomalle helmikuussa.

Hattulassa pohdittiin viime talvena lukion lakkauttamista osana säästöohjelmaa. Suunnitelma nostatti voimakaan vastalausemyrskyn sekä opiskelijoiden että muiden kuntalaisten joukossa.

Kunnanvaltuusto päättikin viime maaliskuussa poistaa lukion lakkauttamisen säästöohjelmasta. HÄSA

Juttua täydennetty klo 12.20 kunnanjohtaja Katariina Koiviston ja sivistysjohtaja Jari Wihersaaren kommenteilla.

Lue myös: Kanta-Hämeen ykkönen on Parolan lukio, mutta ruotsinkieliset lukiot veivät voiton valtakunnallisesti