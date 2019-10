Hauholaiset ovat käärmeissään asiamiespostin lopettamisesta – Yrittäjä: ”Emme ole Pelastusarmeija”

Hauholaisten kielenkannat olivat perjantaina herkässä, kun Hauhon Rauta-Maatalous sulki asiamiespostinsa, joka palveli asiakkaita vuoden 2017 maalis-huhtikuusta lähtien.

– Se on merkittävä alasajo palveluissa. Nostettaisiin sitten vaikka hintoja. On ikäihmisiä ja muita, joilla ei ole autoa eivätkä he pääse (henkilökohtaisten) palveluiden luokse, totesi Jukka Sarin , joka poikkesi tuomassa kirjeen myymälän kyljessä vielä toistaiseksi olleeseen kirjelaatikkoon.

Hauholaisten lähin Postin asiakaspalvelupiste löytyy nyt joko Hämeenlinnan Hätilästä, Lammin keskustasta, Pälkäneeltä tai Luopioisista.

Hauhon kirkonkylän näivettymisestä oli huolissaan myös kirjelaatikolla poikennut Petri Perkiö .

– Maaseutu rupeaa hiljenemään. Isojen firmojen johtajat vetävät hirveät rahat, ja kaikki kuihtuu syrjäkyliltä. Se ei ole todellakaan oikein.

Jukka Sarin komppaa häntä.

– Posti valittaa, että palveluja käytetään entistä vähemmän, mutta miten niitä voidaan käyttää, jos niitä ei ole edes tarjolla.

Päätös asiamiespostin lopettamisesta Hauholla ei ollut Postin vaan Hauhon Rauta-Maatalous oy:n yrittäjän Harri Hintikan .

– Päätös oli meidän. Asiamiesposti ei tuonut sitä lisämyyntiä, jota olisimme väistämättä tarvinneet. Sen pitäminen aiheutti paljon lisätyötä hyötyyn nähden. Emme ole Pelastusarmeija. Emme voi pitää yllä palvelua hyvää hyvyyttämme. Varmasti osa on meille näreissään, mutta minkäs sille voi tehdä, Hintikka pohti perjantaiaamuna.

– Jos emme olisi ottaneet asiamiespostia hoitaaksemme, Posti olisi lähtenyt Hauholta jo vuonna 2017, Hintikka muistutti.

Postin aluepäällikkö Timo Niittymäki kertoo, että Posti lähti lopetuspäätöksestä kuultuaan etsimään ykkösvaihtoehtona paikkaa pakettiautomaatille. Paikka löytyi lopulta Hauhon S-Marketista.

– Muutoin olisimme miettineet myyntipisteratkaisua. Kasvatamme automaatin kokoa S-Marketin mahdollisen remontin yhteydessä.

Niittymäki muistuttaa, että 90 prosenttia kaikista postipalveluista onnistuu jo automaatilla ja että halvin tapa maksaa lähetykset on verkkomaksu. Suomessa on noin 1 700 automaattia, ja määrä kasvaa koko ajan.

Alvettulasta viikko sitten Hauholle muuttanut Virpi Ahonen oli postipakettiaan lopettaneesta asiamiespostista hakiessaan hämillään.

– Nyt en tiedä mihin se menee. Kai siitä jokin ilmoitus tulee. Hauholla asuu aika paljon vanhoja ihmisiä. Miten he pärjäävät automaatin kanssa? Ahonen kysyy.

Mitä Posti vastaa, aluepäällikkö Timo Niittymäki?