Hauhon seurakunnassa henkilöstövaihdos

Hämeenlinna. Hauhon seurakunnassa on meneillään ”papinvaihtoviikot”. Hauholainen seurakuntapastori Katja Verho on jäämässä virkavapaalle. Hänen sijaisekseen on Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli määrännyt loppilaisen pastorin Maarit Maatraivan, joka aloittaa työnsä Hauhon seurakunnassa 1.6.2020 alkaen.

Viransijaisuus on reilun vuoden mittainen. Maarit Maatraiva on työskennellyt aikaisemmin mm. Kymin ja Pyhtään seurakunnissa. Hän on myös muuttamassa Hauholle. HÄSA