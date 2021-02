Hauhon seurakunta kutsuu hiljentymään hiihtäen Pappilanaron Pyhälle Pyrähdykselle

Hauhon seurakunnan väki on pannut mielikuvituksensa likoon miettiessään, miten seurakuntalaisia voitaisiin korona-aikana palvella mahdollisimman turvallisesti. Nyt seurakunnassa on päätetty yhdistää hiihto ja hartaudet. Seurakunta kutsuukin väkeä ladulle, kun laskiaistiistaina avautuu Pappilanaron Pyhä Pyrähdys. Hauhon pappilan ja seurakuntatalon alapuolisella Pappilanarolla kulkee lyhyt ja helppo hiihtolatu, jonka varrella on muutama hartauspysäkki. Latu alkaa seurakuntatalon alapihalta. Hartauspysäkeillä on…

